خليفة أسطورة | النعيمة والهريفي .. القيصر الذي أعجب بموسيقار!

النعيمة أبدى إعجابه بما قدمه الهريفي

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة التاسعة، وقع اختيارنا على أسطورة نادي الهلال صالح النعيمة، والذي أبدى إعجابه بمستوى فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق..

القيصر صالح النعيمة

الإمبراطور أو كابتن العرب أو القيصر كما تلقبه الجماهير العاشقة له، أحد أبرز النجوم الذين أفرزتهم الكرة السعودية عبر تاريخها، وذلك لما قدمه من مستويات وبطولات.

بدأ النعيمة مشواره عام 1976 عندما تم توقيعه في كشوفات نادي الهلال، حيث ظل عامًا كاملًا حبيسًا للمقاعد، ولعب أول مباراة له أمام القادسية عام 1977 واستطاع أن يسجل هدفًا جعله واحدًا من اللاعبين الذين تم وضعهم في كشوفات الزعيم.

وتوقع الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد شيخ الرياضيين، بأن النعيمة سيكون له مستقبل كبير جدًا مع الهلال وفي الكرة السعودية، وسيكون واحدًا من أفضل النجوم على مرة تاريخ الكرة السعودية وهو ما حدث بالفعل.

النعيمة نجح في تحقيق العديد من البطولات مع الهلال، حيث توج ببطولة الدوري السعودي 5 مرات، وكأس الملك 4 مرات، وكأس آسيا مرتين، وبطولة أندية الخليج مرة واحدة، وكأس الاتحاد مرتين.

وبالرغم من أنه كان مدافعًا، إلا أن صالح النعيمة يسجل العديد من الأهداف الحاسمة مع الزعيم، حيث استطاع أن يسجل حوالي 39 هدفًا عبر تاريخه مع الزعيم.

وكان من أبرز أهدافه مع الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس الملك، والتي فاز بها الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكنه لم يسجل في مرمى النصر سوى هدف واحد فقط.

صالح النعيمة يقوم بتقليد أحمد جميل لاعب #الاتحاد بطريقة رائعة🤣🤣



(📽: @@maaz_1000) pic.twitter.com/JphS24Pn8f — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 26, 2019

النعيمة كانت له مسيرة رائعة مع المنتخب السعودي أيضًا، حيث أختير للأخضر لأول مرة عام 1978، وأخُتير قائدًا للمنتخب عام 1981، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1982.

وظل صالح قائدًا للمنتخب السعودي لمدة 10 سنوات، حمل فيها كأس أمم آسيا نسختي 1984 و 1988، ليصبح هو اللاعب الوحيد الذي يحمل الكأس مرتين كقائد في تاريخ السعودية.

وحصل النعيمة على الكثير من الألقاب الفردية، أبرزها أفضل مدافع آسيوي عام 1984 و1988، وأفضل لاعب عربي بالبطولة العربية عام 1986 وأفضل لاعب عربي عام 1989 من مجلة الرياضي العربي وغيرها من الكثير من الألقاب.

وقرر النعيمة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي ورسمي عام 1990، حيث أقيم حفل اعتزاله بالعاصمة السعودية الرياض، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بين فريق الهلال ونجوم العالم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخلال حوار صحفي لجريدة "الشرق"، أبدى النعيمة إعجابه الشديد بفهد الهريفي لاعب وسط نادي النصر، وأكد على أنه موسيقار حقيقي داخل الملعب.

الموسيقار فهد الهريفي المثير للجدل

عندما تتوجه بالسؤال إلى مشجع نصراوي عن أفضل اللاعبين في تاريخ ناديك، ستجده يسرد لك أسماءً ضمنها المايسترو فهد الهريفي، الذي قدم الكثير والكثير للعالمي، واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية ونادي النصر.

الهريفي أصبح الآن أكثر النجوم المثيرين للجدل في الكرة السعودية، بسبب الآراء التي يخرج بها عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي دائمًا ما يقوم خلالها بانتقاد ناديه السابق النصر، وهو الأمر الذي يثير غضب واستياء الجماهير.

انطلاقة الهريفي كانت في نادي النخيل، ثم انتقل إلى النصر وكان عمره لا يتجاوز الـ16 عامًا، لينضم لصفوف النادي الأصفر الذي تألق في صفوف فرق الشباب.

المدرب البرازيلي باولو سيزار أعجب بالمستوى الذي كان يقدمه الهريفي رفقة فريق الشباب، ليقرر أن يمنحه الفرصة مع الفريق الأول بالدوري السعودي عام 1984.

البداية الحقيقية للهريفي رفقة الفريق الأول بنادي النصر، خلال مباراة ودية أمام فريق الشعلة، حيث تألق وأحرز هدفين من 4 أهداف سجلها فريقه، ليبدأ مسؤولي الفريق في الاعتماد عليه.

وفي الموسم التالي تم اعتماد اسم الهريفي في قائمة الفريق، وبالفعل انفجرت موهبة اللاعب الشاب في الملاعب السعودية، وأبهر الجميع حينما سجل 4 أهداف جملة واحدة في مباراة الاتفاق، التي انتهت بفوز النصر برباعية دون رد.

al nassr twitter

الكثير من البطولات حققها الهريفي رفقة نادي النصر، حيث توج بالدوري السعودي 3 مرات، وأيضًا كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس الخليج للأندية مرتين.

وآسيويًا، استطاع الهريفي أن يقود النصر لتحقيق كأس السوبر الآسيوي 1998 و كأس الكؤوس الآسيوية 1998، وشارك في كأس العالم للأندية عام 2000.

ورفقة المنتخب السعودي، ساهم الهريفي بشكل مباشر في تتويج الأخضر ببطولة كأس آسيا 1988 التي أقيمت في قطر، بعدما سجل ركلة الجزاء الحاسمة للصقور في مرمى كوريا الجنوبية بالمباراة النهائية، ناهيك عن هدف الانتصار والتأهل في دور المجموعات بمرمى الصين.

واستطاع في نسخة 1992 أن يصبح الهريفي هو هداف بطولة كأس آسيا، التي حل فيها المنتخب السعودي وصيفًا للمنتخب الياباني الذي ظُفر باللقب حينها.

كما شارك الهريفي مع المنتخب السعودي في كأس العالم 1994، وهي المشاركة الأفضل في تاريخ الأخضر، التي وصل فيها إلى الدور الثاني.

وشهدت مسيرته العديد من الأمور المثيرة للجدل، أبرزها اعتزاله كرة القدم بسبب خلاف مع إدارة النصر، ولكنه تراجع في الاعتزال بعد موافقة الاتحاد السعودي على طلبه، وهو الأمر الذي أجبره على الانتظار 3 أعوام من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب.

وبعد أن شارك في كأس العالم للأندية عام 2000، وأصبح أول لاعب عربي وسعودي يسجل في مرمى ريال مدريد، أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا، لتنتهي مسيرة الموسيقار في الملاعب.

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