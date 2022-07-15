خليفة أسطورة | التائب والفريدي .. البرنس والعازف كلاهما رحالة

هل اختيار التائب كان صائبًا؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الرابعة عشر، وقع اختيارنا على طارق التائب أسطورة نادي الهلال، والذي اختار أحمد الفريدي نجم الهلال والنصر والاتحاد السابق، ليكون خليفة له في الملاعب..

البرنس طارق التائب

فرض النجم الليبي نفسه واحدًا من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا في تاريخ نادي الهلال، حيث أطلقت عليه الجماهير الكثير من الألقاب، أبرزها البرنس والمايسترو وقيثارة الكرة العربية وغيرها، ولكن الاسم الذي يفضله هو طارق كيجان.

موهبة التائب بدأت في الشوارع والساحات العامة في ليبيا منذ الصغر، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف النادي الأهلي الليبي، وهو واحد من أفضل الأندية وأكثرها جماهيرية، حيث لاقى طارق تشجيع كبير من والده له وأصدقائه أيضًا.

ولكن توجه طارق التائب للعب في أوروبا مع فريق بيرامار البرتغالي، الذي لعب في صفوفه فترة قصيرة، ثم عاد للدوريات العربية من بوابة الصفاقسي، ليقدم مستوى لفت الأنظار به، وقاد الفريق لتحقيق بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وبعدها انتقل طارق إلى نادي النجم الساحلي الذي لم يقدم معه الإضافة، حيث تسببت المشاكل بينه وبين مدربه والجماهير، في تواجده على مقاعد البدلاء، ليرحل سريعًا، وينتقل بعدها إلى النصر الإماراتي لفترة قصيرة ليعود إلى تونس مرة أخرى من بوابة النادي الإفريقي.

وقاد التائب فريق الإفريقي إلى نهائي البطولة العربية التي أقيمت في جدة، قبل خسارة المباراة النهائية على يد الأهلي السعودي، وهي البطولة التي حصل فيها على لقب أفضل لاعب، ليعود مرة أخرى إلى الصفاقسي.

كيجان نجح في قيادة الصفاقسي لتحقيق بطولة دوري أبطال العرب 2005 بعد التفوق على الكثير من الأندية العربية الكبيرة، أبرزها الترجي والنجم الساحلي التونسيان، والأهلي والزمالك المصريان، بجانب الاتحاد والأهلي والهلال السعوديين.

طارق التائب يتلاعب بدفاع منتخب الأرجنتين 😲💥



ويحرز هدف ولا أروع ⚽️😍pic.twitter.com/k2ADc1SxpV — GOAL Arabia (@GoalAR) April 30, 2020

وبعدها تلقى طارق التائب الكثير من العروض العربية، أبرزها من الأهلي والزمالك المصريان، بالإضافة إلى الهلال والاتحاد والأهلي بالسعودية، ولكنه فضّل الانتقال إلى الدوري التركي من بوابة نادي غازي عنتاب.

وبعد تجربة لم تدم طويلًا، انتقل طارق التائب إلى صفوف نادي الهلال السعودي، الذي قدم معه أفضل مستوياته، ليصبح معشوقًا لجماهيره حتى الآن.

وقاد التائب الهلال لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين مرتين، بجانب كأس ولي العهد السعودي مرتين، وذلك بمستوى أبهر به الجميع، وجعل الجماهير الزرقاء مازالت تتغنى بمهاراته التي قدمها مع الزعيم.

وأما عن المنتخب الليبي، فكان التائب أخطر لاعبيه، حيث كان الجميع يخشى مواجهة المنتخب الليبي المزعج، لما يمتلكه من نجوم على رأسها البرنس طارق.

ورغم ذلك، لم يتمكن التائب من تحقيق أي بطولة مع ليبيا، حيث كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث بالدورة العربية عام 1998 والمركز الثاني في نفس البطولة عام 2007.

وتم اختيار التائب ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة إفريقيا عامي 2003 و 2004، كما حصل على جائزة أفضل لاعب عربي عام 2004 من مجلس "سوبر" الإماراتية.

بعد مسيرته مع الهلال انتقل للعديد من الأندية، أبرزها الشباب السعودي والأهلي طرابلس الليبي، والمقاصة المصري والسويق العماني ومعيذر القطري.

واعتزل طارق التائب كرة القدم بشكل نهائي عام 2016، بعد انتهاء مسيرته في الملاعب، وكان قد وقع على اتفاقية مع الأهلي المصري والهلال السعودي، لإقامة مباراة اعتزاله، ولكن جائحة كورونا أجلت هذا الحدث.

العازف أحمد الفريدي

بدأت موهبة الفريدي في قرية بمنطقة القصيم اسمها قرية قوارة، ولكن بعد بروز موهبته بشكل لافت، انتقل أحمد للعيش في المدينة المنورة لاحتراف كرة القدم، ولعب لنادي الأنصار.

وظل الفريدي يتصعد بين فرق الشباب حتى وصل إلى الفريق الأولمبي، ثم اكتشفه نادي الهلال لينضم له عام 2009.

واستطاع الفريدي أن يحقق العديد من البطولات مع الهلال، حيث حقق الدوري السعودي 3 مرات، وكأس ولي العهد 5 مرات من قبل.

واستمر أحمد الفريدي في صفوف نادي الهلال حتى عام 2012، ثم انتقل إلى نادي الاتحاد ليلعب في صفوفه لمدة عامين، ولكنه لم يتمكن من تحقيق أي بطولة.

ثم انتقل أحمد الفريدي إلى نادي النصر ليلعب في صفوفه من 2014 حتى 2019، وحقق معه الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014-2015.

أحمد الفريدي



كان أبرز لاعبي الهلال والمنتخب السعودي، ولكنه رفض التجديد مع الزعيم، مفضلًا الانتقال إلى الاتحاد لكنه ظل معه حبيسًا لمقاعد البدلاء، ثم انتقل إلى النصر في فترة لم تشهد ظهور قوي له. 😳😓



ووقع الفريدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع فريق ميليلة الإسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/4oCFG5nLNq — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) July 21, 2020

الفريدي لعب مع نادي النصر 79 مباراة، سجل فيها 9 أهداف، وتألق رفقة العالمي قبل أن يشد الرحال وينتقل إلى نادي مليلية الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وعاد إلى الدوري السعودي من جديد من بوابة فريق نادي القادسية السعودي، ثم عاد مجددًا إلى إسبانيا ليلعب في صفوف نادي كوستا برافا الذي مازال لاعبًا في صفوفه حتى الآن.

ومع المنتخب السعودي، لعب الفريدي في العديد من البطولات، أبرزها نسختي خليجي 19 و20، وكانت آخر مشاركة له رفقة الأخضر عام 2018 في مباراة ودية أمام العراق.

وشارك الفريدي في أكثر من 36 مباراة رفقة الأخضر السعودي، ولكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا، حيث كان لاعبًا بديلًا يتم الاعتماد عليه من جانب الجهاز الفني.ويبدو أن التائب أصاب في اختياره حينما اختار الفريدي، الذي كان مميزًا للغاية بين اللاعبين السعوديين، ويشبه اللاعب الليبي في الانتقال بين العديد من الأندية.

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