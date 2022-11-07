خليجي 25 .. فرصة رينارد للمستبعدين من كأس العالم 2022

كأس الخليج 25 تُقام في البصرة العراقية

أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية ما جاء على لسان سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا بخصوص المنتخب الذي سيُمثل السعودية في كأس الخليج العربي 2023 التي ستُقام في مدينة البصرة العراقية.

المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولى بجانب العراق وعُمان واليمن، وقد أوضح الشهري أن هناك توجهًا لإرسال المنتخب الأولمبي أو ربما دمجه ببعض عناصر الخبرة من المنتخب الأول.

الصحيفة السعودية أوضحت أن القرار الرسمي لم يُتخذ بعد لكن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الأول يرفض بصورة قاطعة إرسال الصف الأول لخليجي 25 بسبب ارتباط اللاعبين بروزنامة مزدحمة للغاية مع أنديتهم والمنتخب الوطني.

وأفادت الشرق الأوسط أن رينارد يُفكر بأن تكون البطولة الإقليمية فرصة للاعبين المستبعدين من قائمة كأس العالم 2022 لإثبات جدارتهم بارتداء قميص الأخضر، حيث ينوي إرسالهم بجانب مجموعة من اللاعبين البدلاء، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة مستواهم وإمكانية تقديمهم الإضافة للمنتخب في المواعيد القادمة وأبرزها كأس آسيا 2023.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي نجح بالفوز باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وسيُحاول البحث عن اللقب الرابع في خليجي 25 الذي ستُقام جميع مبارياته على ملعبي البصرة الدولي والميناء.