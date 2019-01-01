تعديل موعد مباراة المحرق والاتحاد في كأس محمد السادس بسبب خليجي 24

خليجي 24 أربك الكثير من الحسابات

توصل الاتحاد العربي لكرة القدم لاتفاق مع ناديي الاتحاد السكندري المصري والمحرق البحريني على تعديل موعد مباراة إياب دور الـ16 بينهما في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، لتُقام الأحد القادم بدلًا من الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

وكان لقاء الذهاب قد أقيم في مصر يوم 3 نوفمبر الماضي وانتهى لصالح الاتحاد بهدفين دون رد، وفيما كان مقررًا أن يلتقي الفريقان إيابًا في البحرين يوم 26 نوفمبر، أدت مشاركة منتخب البحرين في خليجي 24 لتقديم المباراة ليومين.

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وتواصل مسؤولو الاتحاد العربي مع نادي الاتحاد لتعديل موعد المباراة ليتسنى للاعبي المحرق المشاركة مع منتخب البحرين في كأس الخليج الـ24 والتي ستُقام في قطر خلال نوفمبر الجاري.

وقد وافقت إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي على التعديل بعد التشاور مع المدير الفني للفريق طلعت يوسف.

الاتحاد يتواجد حاليًا في السعودية حيث انطلقت قبل قليل مباراته الودية أمام الوحدة السعودي، ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون العُمرة يوم غدٍ الثلاثاء ومن ثم يتدربون يوم الأربعاء ثم يتجهون للبحرين مساء الخميس.

ويُشار لأن منتخبات السعودية والبحرين والإمارات كانت قد أكدت مشاركتها في خليجي 24 خلال الأسبوع الماضي بعدما كانت قد اعتذرت عن اللعب في البطولة نظرًا لإقامتها في قطر، وقد أدى هذا القرار لتعديل جداول المباريات المحلية في الدول الثلاثة.