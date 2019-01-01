سالم الدوسري خارج حسابات السعودية أمام قطر

المباراة يوم الخميس القادم

حملت الساعات الأخيرة أخبارًا سلبية للمنتخب السعودي الذي يُواصل تدريباته في الدوحة استعدادًا لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 24 يوم الخميس القادم في استاد الجنوب بالعاصمة القطرية.

الأخضر كان قد هزم نظيره العُماني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصعد للمربع الذهبي متصدرًا لمجموعته، فيما صعدت قطر لنصف النهائي بعد انتصارها على الإمارات في مباراة حاسمة بنتيجة 4-1.

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كان المنتخب السعودي قد أدى مرانه المعتاد يوم أمس وقد غاب عنه سلمان الفرج وسالم الدوسري لمعانتهما من الإصابة، إذ يُعاني الفرج من آلام في العضلة الخلفية للفخذ فيما اشتكى الدوسري من آلام في عضلة الساق، وقد أجرى اللاعبان فحوصات وأشعة بالرنين المغناطيسي للوقوف على حالة الإصابة ومدى قدرتهما مواجهة المنتخب القطري يوم الخميس.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت عبر مصادرها أنه تأكد غياب الدوسري وخروجه من حسابات المدرب هيرفي رينارد لمواجهة أصحاب الملعب، لكن لم تتضح الرؤية بعد بالنسبة لزميله في الهلال سلمان الفرج.