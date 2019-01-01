مدير الوصل: خليجي 24 منحنا فرصة التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق

تأجيل المباريات جاء لصالح الجميع حسب المسؤول البارز في الوصل

أكد حميد يوسف مدير فريق كرة القدم بنادي الوصل أن تأجيل مباريات دوري الخليج العربي بسبب مشاركة منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي منح الأندية جميعًا فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق واستعادة المصابين.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد عدلت في مواعيد مباريات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي بعد قرار مشاركة الأبيض في خليجي 24 الذي سينطلق في قطر يوم 26 نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثامن من ديسمبر القادم، وقد تم ضمن تلك التعديلات تأجيل الأسبوع الثامن إلى 10 ديسمبر القادم.

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حميد يوسف أكد أن تلك التعديلات وجدت قبولًا كبيرًا من جميع ممثلي الأندية الذين حضروا الاجتماع مع الرابطة في دبي، مشيرًا لأن كل الفريق وليس فقط الوصل كانت بحاجة لفترة راحة لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات.

مضيفًا لصحيفة البيان الإماراتية " كل ممثلي الأندية الذين حضروا الاجتماع المشترك مع الرابطة أجمعوا على أن تعديلات روزنامة مسابقات الموسم تمت بأفضل صورة ممكنة، وفق الظروف المتاحة خلال تلك المرحلة".

وتمنى يوسف ظهور المنتخب الإماراتي بمستوًى جيد في خليجي 24 لتكون البطولة خير إعداد له لبقية المشوار في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يحتاج الأبيض لتحقيق نتائج ممتازة لضمان تأهله للمرحلة القادمة من التصفيات.

المسؤول البارز في الوصل تحدث عن فرص الإمارات قائلًا "أمام المنتخب دور كامل من مباريات التصفيات، وستكون مواجهاته مع منافسيه على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وفوزه خلال هذه المباريات سيعزز فرصه لنيل بطاقة التأهل عن المجموعة السابعة".

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يتواجد في المركز الرابع في مجموعته السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، إذ يمتلك 6 نقاط فيما تتصدر المجموعة فيتنام بـ11 نقطة ثم ماليزيا بـ9 ثم تايلاند بـ8 نقاط، لكن الأبيض لعب مباراة أقل من الثلاثي الآخر.