خليجي 24.. السعودية تضرب موعدًا مع قطر في نصف النهائي بعد الفوز على عُمان

إثارة كبيرة شهدتها المجموعة الثانية

حقق المنتخب السعودي فوزًا هامًا على نظيره العُماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي "خليجي 24".

المنتخب السعودي حسم تأهله إلى نصف النهائي، عقب الفوز على عُمان، حيث اشتعلت المنافسة خلال الجولة الأخيرة على التأهل إلى الدور المقبل.

السعودية اصطحبت البحرين، إلى نصف النهائي، عقب أن احتل الوصافة برصيد 4 نقاط فقط، بفعل فارق الأهداف مع عُمان.

المنتخب السعودي افتتح التسجيل عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 26 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من القدم اليسرى للاعب في حلق مرمى المنتخب العُماني.

وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في قدم الدفاعات العُمانية، لتضاعف النتيجة للأخضر.

وقلص المنتخب العماني الفارق مع السعودية، بهدف أول في الدقيقة 55 عن طريق المنذر ربيع العلوي بهدف رائع على يمين حارس الأخضر السعودي.

ولكن سريعًا ما عاد باهبري لإحراز ثاني أهدافه وثالث أهداف السعودية في اللقاء، في الدقيقة 57 بتسديدة يسارية رائعة على يمين حارس عُمان.