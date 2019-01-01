خليجي 24.. السعودية تضرب موعدًا مع قطر في نصف النهائي بعد الفوز على عُمان
حقق المنتخب السعودي فوزًا هامًا على نظيره العُماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي "خليجي 24".
المنتخب السعودي حسم تأهله إلى نصف النهائي، عقب الفوز على عُمان، حيث اشتعلت المنافسة خلال الجولة الأخيرة على التأهل إلى الدور المقبل.
السعودية اصطحبت البحرين، إلى نصف النهائي، عقب أن احتل الوصافة برصيد 4 نقاط فقط، بفعل فارق الأهداف مع عُمان.
المنتخب السعودي افتتح التسجيل عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 26 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من القدم اليسرى للاعب في حلق مرمى المنتخب العُماني.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 1 - 0 على منتخب #عمان عبر فراس البريكان د26#خليجي24 #عمان_السعودية #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/qWq7KkjmrX— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في قدم الدفاعات العُمانية، لتضاعف النتيجة للأخضر.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 2 - 0 على منتخب #عمان عبر هتان باهبري د42 #خليجي24 #عمان_السعودية #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/GUb4LQSONO— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
وقلص المنتخب العماني الفارق مع السعودية، بهدف أول في الدقيقة 55 عن طريق المنذر ربيع العلوي بهدف رائع على يمين حارس الأخضر السعودي.
فيديو : هدف منتخب #عمان يقلص الفارق 1 - 2 منتخب #السعودية عن طريق المنذر في الدقيقة 55.. خليجي 24 .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع .. #عمان_السعودية pic.twitter.com/nVfFOWkufY— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
ولكن سريعًا ما عاد باهبري لإحراز ثاني أهدافه وثالث أهداف السعودية في اللقاء، في الدقيقة 57 بتسديدة يسارية رائعة على يمين حارس عُمان.
فيدو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 3 - 1 على منتخب #عمان عن طريق هتان في الدقيقة 57 .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع .. #عمان_السعودية pic.twitter.com/ZOUOxexzdo— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019