خلف رونالدو وميسي .. ليفاندوفسكي يزيح راؤول ويصبح ثالث هدافي دوري الأبطال تاريخيًا

رقم قياسي جديد لأفضل لاعب في العالم

حطم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم المسجل باسم أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس وأصبح الهداف الثالث تاريخيًا لدوري أبطال أوروبا خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

واقترب فريق بايرن ميونخ، من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مضيفه لاتسيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور الستة عشر.

البداية كانت سريعة ومتوقعة لصالح بايرن، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق أفضل لاعب في العالم للعام الماضي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وبذلك الهدف، وصل النجم البولندي إلى الهدف رقم 72 له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، ليحطم رقم راؤول جونزاليس الذي سجل 71 هدفًا في أعرق المسابقات الأوروبية.

كريستيانو رونالدو هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور، لكنه غير آمن على عرشه، فليونيل ميسي هو الوصيف بفارق ضئيل بالنسبة للبرغوث، وخلفهما يأتي الآن ليفاندوفسكي.

رونالدو يتربع على العرش بتسجيله لـ 134 هدفًا في 175 مباراة، بينما سجل ليونيل ميسي 119 هدفًا في 148 مباراة، سجل جعله في المركز الثاني على مستوى تاريخ المسابقة.

أمام روبرت ليفاندوفسكي، فسجل 72 هدفًا في 95 مباراة ليتجاوز راؤول جونزاليس الذي سجل 71 هدفًا ولكن بمعدل أقل بكثير من النجم البولندي حيث سجلهم في 142 مباراة. " طالع ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كاملًا من هنا "

ليفاندوفسكي يواصل بدوره تحطيم الأرقام القياسية والحصول على الألقاب الفردية والإشادات، حيث أنه وصل إلى معدل تهديفي له في مسيرته الموسم الماضي، وهو الموسم نفسه الذي فاز فيه بالسداسية التاريخية الأولى في تاريخ بايرن ميونخ والثانية في تاريخ كرة القدم.

خطوة واحدة تفصل هالاند عن بايرن ميونخ

الجدير بالذكر أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما يعد المنافس الرئيسي لروبرت ليفاندوفسكي على المركز الثالث، حيث أن الفارق بينهما 3 أهداف فقط، إذ سجل النجم الفرنسي مع أوليمبيك ليون وريال مدريد 69 هدفًا في دوري الأبطال.