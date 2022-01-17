خلع ميداليته ولم يبتسم .. هازارد "الحزين" يعكر احتفال ريال مدريد بالسوبر

ظهر الإحباط جليًا على البلجيكي إيدين هازارد جناح نادي ريال مدريد خلال مراسم التتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني 2022.

وحقق ريال مدريد على لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

هازارد لم يلعب أي دقيقة في كأس السوبر الإسباني، خلال مباراتي نصف النهائي أمام برشلونة، والنهائي أمام بيلباو، رغم جاهزيته البدنية.

وشهدت المباراة النهائية تفضيل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لإقحام مارسيلو وفيديريكو فالفيردي في الجناحين الأيمن والأيسر، بدلًا من الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور، وعدم الدفع بقائد منتخب بلجيكا.

وأشارت صحيفة "VoetbalNieuws" البلجيكية إلى أن هازارد الآن تأكد بشكل قاطع من تراجعه في ترتيب اللاعبين في ريال مدريد، ويريد مغادرة النادي في أقرب وقت ممكن.

ماذا حدث؟

انتشرت صورة للنجم البلجيكي أثناء مراسم التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني دون أن تظهر على وجهه أي ملامح للفرح بالفوز بالبطولة.

وبينما ظهر جميع لاعبي ريال مدريد في الصورة الجماعية مبتسمين، إلا أن هازارد ظهر حزينًا للغاية.

وفي صور أخرى نشرتها شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية، لم يرتد هازارد ميدالية التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

Eden Hazard was the only Real Madrid player not wearing his winners' medal 👀🏅 pic.twitter.com/uNLfj4gS3c — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022

ماذا قدم هازارد مع ريال مدريد في موسم 2021-22؟

شارك هازارد في 16 مباراة فقط مع ريال مدريد في كافة البطولات خلال منافسات موسم 2021-22.

وفي المجمل لعب البلجيكي الدولي 722 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، وتمكن من صناعة هدفين، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

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