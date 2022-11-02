"خلطناهم" .. سيدات الهلال يضربن النصر بخماسية ويتأهلن لنهائي دوري الألعاب الأولمبية

احتفالية سالم الدوسري حاضرة في الكرة النسائية أيضًا

حسم فريق الهلال النسائي لكرة القدم للصالات تأهله لنهائي دورة الألعاب الأولمبية للسعودية على حساب غريمه النصر، بعد الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة للمباراة.

هذه النسخة هي الأولى من الأولمبياد السعودية، وتشهد مختلف الألعاب باستثناء كرة القدم للرجال، في ظل التركيز على الرياضات الأخرى.

ديربي الزعيم والعالمي حُسم بنتيجة 5-4، إذ سجلت اللاعبة شوخان نور الدين الهدف الخامس القاتل للأزرق في اللحظات الأخيرة.

واحتفلت سيدات الهلال بالفوز بطريقة الخلط الخاصة بسالم الدوسري؛ جناح أيسر فريق الرجال، التي كان قد احتفل بها أمام النصر أيضًا.

ومن المقرر أن يتلقي الهلال في النهائي بالفائز من مواجهة الشباب واليمامة المقامة حاليًا.