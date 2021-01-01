خلال 24 ساعة .. الكشف عن القيمة المادية دعم الجماهير للاتحاد

جماهير الاتحاد تساهم في دعم النادي

دعا أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة الجماهير بالمساهمة في دعم النادي ماديًا عن طريق التقديم على عضوية النادي سواء العادية أو الذهبية.

نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة يعاني من الديون بشكل كبير، ومتخوف كثيرًا من رحيل النجوم التي تسعى الإدارة لتمديد عقودهم للحفاظ على الطفرة الفنية التي حدثت مؤخرًا.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما حصدته الإدارة من مساهمة الجماهير خلال الـ24 ساعة الأخيرة من العضويات الجديدة.

وظهرت أن هناك عضوية ذهبية واحدة و343 عضوية عادية، حيث وصل المقابل المادي المُجمع خلال الـ24 ساعة الأخيرة هو 710 ألف ريال سعودي.

ووجه النادي عبر حسابه الشكر للجماهير على المشاركة في دعم النادي، وعلق قائلًا: "جمهورك الروح يا إتي".

وحدثت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في فريق الاتحاد فنيًا عن الموسمين الماضيين بعدما كان يصارع على الهبوط، أصبح ينافس حاليًا على القمة.