خلال لقاء مصر وزيمبابوي - الجماهير تهتف "أبو تريكة"

بعد تصدر اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرصت الجماهير المصرية، على الهتاف للنجم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مباراة زيمبابوي.

منتخب مصر يواجه زيمبابوي، بافتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وفي الدقيقة 22 من زمن المباراة، قامت الجماهير بالهتاف إلى نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة.

حامل آمال الفراعنة في الكان 👑#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/AYtnsrQmtv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

جاء ذلك بعدما أصبح وسم "اهتف لأبو تريكة"، هو الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "تويتر".

ويتواجد محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة، عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في أولى مبارياته، من أجل احتلال صدارة المجموعة، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية التي ستقام غدٍ السبت.