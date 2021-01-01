خلال ساعات .. دجانيني قد يتسبب في خصم نقاط من الأهلي

أزمات الأهلي مستمرة خلال الفترة الأخيرة

كشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة عن عقوبة متوقعة للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الرأس الأخضري دجانيني لاعب الفريق السابق.

دجانيني وقعت أزمة بينه وبين إدارة الأهلي، ولديه بعض المستحقات والتي قد تسبب الكثير من المتاعب لقلعة الراقي خلال الفترة المقبلة، تزيد من عدم الاستقرار الذي يشهدها الفريق.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الديوانية" عبر قناة "الرياضية السعودية"، إن النادي الأهلي مهدد بالفعل بفقد بعض النقاط أو تجميد في فترات الانتقالات المقبلة بسبب لاعبه السابق دجانيني.

وتأتي عقوبة الأهلي بسبب وجود بدل تدريب لصالح اللاعب لم يحصل عليه، ومن المفترض سداده اليوم 3 مارس، وفي حالة عدم سداده سيتم إيقاف النادي من التعاقدات أو خصم نقاط.

يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة لعدم الاستقرار داخل أروقته بسبب التذبذب الفني في أداء الفريق أيضًا وتصريحات صادمة من نجمي الفريق عمر السومة ومحمد العويس.

ومن المفترض حسم موقف قضية دجانيني خلال الساعات المقبلة، إما بحلها نهائيًا أو توقيع عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم على الراقي.