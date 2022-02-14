خلاف يُهدد اتفاق الهلال مع دياز ومحاولات لاحتواء الموقف

اتفقت جميع المصادر المتابعة على انتهاء مغامرة ليوناردو جارديم مع الهلال عقب الخسارة المدوية أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وقد اتفقت كذلك على أن المرشح الأبرز لخلافته هو الأرجنتيني رامون دياز.

الإعلام والجمهور الأزرق زاد من ضغطه على الإدارة الهلالية لإقالة جارديم عقب خسارة مباراة الميدالية البرونزية أمام بطل إفريقيا 4-0، خاصة أن وضع الفريق في الدوري السعودي ليس جيدًا.

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المتابعون أكدوا أن الهلال أبلغ مدربه البرتغالي بقرار إقالته بالفعل، وقد استقر على عودة مدربه السابق "دياز" لقيادته حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر، بل وأنهت الإدارة إجراءات تأشيرة دخوله إلى السعودية.

ورغم ذلك، إلا أن الإعلان رسميًا عن إقالة جارديم وعودة دياز لم يحدث بعد من جانب الهلال وهو ما أثار علامات استفهام عديدة وشكوك لدى البعض.

الإعلامي عبد العزيز المريسل أوضح سر ذلك بالإشارة إلى وجود خلاف بين الهلال والمدرب صاحب الـ62 عامًا حول نقطتين، الأولى هي آلية تدريبه والثانية هي تدخل مساعده في عمله.

تدخل مساعد دياز، والذي هو نجله، في عمله نقطة أثارت جدلًا واسعًا خلال مسيرته الكروية، وقد قيل أنها لعبت دورًا بارزًا في رفض الأهلي المصري التعاقد معه حين عرضه المستشار تركي آل الشيخ عليه، فيما قيل أنها كانت من أسباب فشل تجربته الأخيرة مع الاتحاد.

الإعلامي النصراوي أوضح أن هناك مساعٍ حثيثة لتجاوز ذلك الخلاف مساء اليوم، مشيرًا إلى طلب الهلال ضمانات لعدم تدخل أحد في عمل دياز وهو ما أغضب المدرب المخضرم.

خاص



تأخر الإعلان بسبب إعتراض البعض على آلية تدريب المدرب و حكاية مساعده (اللي يوجهه) حتى لو لم يكن معه في الجهاز .

الضمانات لعدم تدخل الشخص المعني تغضب المدرب و تدخلات لإحتواء الأزمة هذا المساء — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 14, 2022

إذ كتب "خاص - تأخر الإعلان بسبب اعتراض البعض على آلية تدريب المدرب وحكاية مساعده (اللي يوجهه) حتى لو لم يكن معه في الجهاز. الضمانات لعدم تدخل الشخص المعني تغضب المدرب و تدخلات لاحتواء الأزمة هذا المساء"

يُشار إلى الهلال اليوم يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 بفارق 16 نقطة كاملة عن الاتحاد في الصدارة، علمًا أنه سيُواجه المتصدر في مباراة مؤجلة خلال مارس القادم، بجانب امتلاكه مباراتين أخرتين مؤجلتين.