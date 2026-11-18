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قدّم خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح باريس سان جيرمان، تحديثًا إيجابيًا بشأن مرحلة إعادة تأهيله بعد تعرضه لقطع مدمر في الرباط الصليبي الأمامي. وتفاعل الدولي الجورجي مع الجماهير خلال بث مباشر أجراه مؤخرًا، للحديث عن الجدول الزمني لتعافيه وإمكانية عودته قبل نهاية الموسم.

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ضربة قوية لنجم باريس سان جيرمان

يواجه كفاراتسخيليا حاليًا طريقًا طويلًا وشاقًا نحو التعافي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة. وتلقى جناح باريس سان جيرمان هذه الضربة الموجعة خلال المواجهة المثيرة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2 في أكتوبر. وسرعان ما أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى.

تُعد هذه الإصابة تحديدًا واحدة من أكثر الإصابات إثارة للخوف وأشدها تدميرًا لأي لاعب كرة قدم محترف. ورغم الخطورة الواضحة لهذه الانتكاسة البدنية، حافظ الدولي الجورجي على نظرة إيجابية لافتة، إذ انتهز الفرصة مؤخرًا لمخاطبة أنصاره مباشرة بشأن تقدمه في برنامج إعادة التأهيل.

كفاراتسخيليا يكسر صمته بشأن تطورات تأهيله

قدّم صاحب القميص رقم 7 في باريس سان جيرمان هذا الأسبوع تحديثًا مشجعًا بشأن حالته الصحية والذهنية. وظهر كفاراتسخيليا بثًا مباشرًا عفويًا عبر الإنترنت للتفاعل مباشرة مع جماهيره والحديث عن وضعه الحالي. وخلال البث، كشف الجناح الموهوب عن المدة المتوقعة لغيابه للعلاج.

«لن ألعب لمدة ستة أشهر تقريبًا»، هكذا أوضح لمتابعيه، مؤكدًا أنه سيغيب عن الجزء الأكبر من الموسم المحلي. كما كشف تفاصيل إيجابية عن عمله البدني اليومي بعيدًا عن الأضواء، وأضاف كفاراتسخيليا: «التعافي يسير بشكل جيد إلى حد ما. أتدرب شيئًا فشيئًا، خطوة بخطوة».

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تطلع إلى عودة مرتقبة في الربيع

يعني الغياب لستة أشهر أن كفاراتسخيليا لن يعود إلى المنافسات الرسمية مع النادي الباريسي قبل الربيع المقبل. ومع ذلك، يُبقي هذا الجدول الزمني المحدد الباب مفتوحًا أمام مشاركة حاسمة قبل النهاية الرسمية للموسم الجاري.

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ومن المفهوم أن المهاجم عانى في استيعاب الخبر الصادم عندما تعرض للإصابة في الشهر الماضي، لكنه نجح الآن في توجيه تركيزه الكامل نحو إتمام برنامج إعادة التأهيل الصارم.

وتمثل عودته التدريجية إلى التدريبات الخفيفة خطوة بخطوة أول محطة إيجابية في مسيرة تعافٍ طويلة. وسيواصل الطاقم الطبي للنادي مراقبة تقدمه البدني عن كثب خلال أشهر الشتاء المقبلة.

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العودة في نهائي دوري أبطال أوروبا هدفًا

يضع باريس سان جيرمان نصب عينيه تحقيق إنجاز لافت بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم. ويتعين على العملاق الفرنسي الآن خوض الجزء الأكبر من هذه الرحلة الأوروبية الشاقة دون نجمه الهجومي.

وستقام المباراة النهائية للبطولة العريقة في مدريد يوم 5 يونيو 2027. وقد يتوافق هذا الموعد في أواخر الصيف تمامًا مع الجدول المتوقع لتعافي كفاراتسخيليا، إذا تجنب أي انتكاسات بدنية لاحقة.

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وإذا بلغ فريق لويس إنريكي المباراة النهائية، فقد يكون اللاعب الجورجي جاهزًا تمامًا للمشاركة. وستكون عودته إلى أرض الملعب في مدريد بمثابة المكافأة المثلى على جهوده المضنية في إعادة التأهيل.