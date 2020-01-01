خفض الرواتب يشعل حربًا بين نيمار وباريس سان جيرمان

هل يتسبب فيروس كورونا في إعادة نيمار إلى برشلونة؟

يبدو أن مستجدات فيروس كورونا وما تبعها من احتمالية تخفيض لأجور جميع لاعبي كرة القدم ستثير أزمة جديدة بين نيمار وباريس سان جيرمان.

وكان الدوري الفرنسي قد ألغي هذا الموسم بعد تعذر استكماله بسبب الوباء الجديد، مع تتويج باريس سان جيرمان باللقب بصفته متصدر البطولة.

وكشفت بعض المصادر الصحفية في فرنسا أن نيمار يضغط على باريس سان جيرمان، حيث يطالب النادي الفرنسي بتخفيض أجور اللاعبين.

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وفي الوقت ذاته، يرفض نيمار مسألة خفض الأجور، وقد يكون ذلك طريقًا للدخول في صدام جديد بينه وبين إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

قرار إلغاء الدوري الفرنسي أثر بالسلب على جميع الأندية، حيث أنه سيعني انخفاض الدخل بالنسبة لهم سواء من حقوق البث التلفزيوني أو مداخيل التذاكر.

وفي الوقت الحالي، تبدو التوقعات كارثية على باريس سان جيرمان، حيث تفاقمت الأزمة أكثر بسبب عدم وضوح مستقبل دوري أبطال أوروبا.

وبذلك قد يخسر باريس سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو، المبلغ الذي سيكمنه تعويضه فقط في حال قرر الاستغناء عن نيمار أو مبابي.

وقد يستخدم نيمار هذه المستجدات كورقة ضغط جديدة من أجل العودة إلى برشلونة من جديد، حيث أنه يرغب في ذلك منذ الصيف الماضي.

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يذكر أن نيمار يتقاضى أعلى أجر للاعب كرة قدم في أوروبا، وهو مستعد للاستغناء عن نصفه فقط من أجل العودة إلى برشلونة.