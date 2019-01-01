خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن أهم صفقة لبرشلونة



أكدت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد بصدد الحصول على توقيع واحد من أهم أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية التي ستفتح أبوابها قريبا.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، تواصل بالفعل مع وكيل أعمال قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، للاتفاق حول البنود الشخصية في عقد صاحب الـ19 عاما.

والمعروف أن القائد المستقبلي للطواحين البرتقالية، يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع البلو جرانا في الموسم المقبل، بعد الهزة العنيفة التي عانى منها الخط الخلفي الموسم المنقضي، لكثرة الإصابات التي ضربت المدافعين، بجانب حاجة الفريق لخليفة مستقبلي لقائد الدفاع جيرار بيكيه.

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لكن في الأيام القليلة الماضية، ظهر اسم مانشستر يونايتد على الساحة، استنادا لتقارير تؤكد رغبة المدرب أولي جونار سولشاير في الحصول على توقيع دي ليخت، لتدعيم خط دفاع اليونايتد المتهالك من رحيل ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن فرص عملاق البريميرليج في حسم صفقة دي ليخت، باتت أقوى من فرص برشلونة، نظرًا للعرض المادي الضخم الذي عرضه إد وودورد على مينو رايولا، براتب أسبوعي يقدر بنحو 350.000 جنيه إسترليني، أي حوالي 17 مليون في الموسم الواحد، وهو لن يحصل عليه إلا بعد سنوات في "كامب نو".