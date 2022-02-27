خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إقالة هاسي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي من الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية، بعد نتائج الفريق السلبية مؤخرًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن الأهلي بصدد اتخاذ قرار بإقالة هاسي من منصبه، والتعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة القادمة.

ما هي الخطوة التي ينتظرها الأهلي لإقالة هاسي؟

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن النادي الأهلي ينتظر رد أحد المدربين الذين دخلت في مفاوضات معهم، من أجل فسخ عقد الألباني بيسنيك هاسي مدرب الفريق الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي اتخذت قرارها بعدم استمرار بيسنيك هاسي، عقب مباراة الأهلي أمام الاتحاد بديربي جدة، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

عدم توقيع الأهلي مع مدرب خلال الوقت الحالي، هو السبب وراء بقاء هاسي، حيث سيقود الأهلي بشكل طبيعي في المباراة القادمة أمام الاتفاق، بالجولة 23 بالدوري السعودي.

ولم تُبلغ إدارة الأهلي حتى الآن المدرب هاسي بقرارها بالرحيل أو الاستغناء عنه، ليكون هو مدرب الفريق حتى الآن دون أي تغيير.

لماذا قررت إدارة الأهلي إقالة هاسي؟

الأهلي قرر إقالة المدرب الألباني بسبب سوء نتائج الفريق، حيث خسر مباراته الماضية أمام الاتحاد في ديربي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

الراقي يحتل الآن المركز الحادي عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، حيث يفصل بينه وبين منطقة الصراع على الهبوط 4 نقاط

وحصل هاسي على فرصة كاملة من أجل تعديل الأوضاع، حيث لم تستجب إدارة الأهلي للضغط الجماهيري خلال الفترة الماضية من أجل إقالته.

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