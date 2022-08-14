خطوة واحدة .. الاتحاد يُنهي ملف شهادة الكفاءة المالية

الاتحاد يقترب من شهادة الكفاءة المالية

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في إنهاء كافة الاشتراطات المطلوبة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، خلال فترة التسجيل الصيفية.

خطوة واحدة على شهادة الكفاءة المالية

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن الاتحاد أغلق كافة المتطلبات المعلقة من رواتب ومستحقات متأخرة سابقة لبعض اللاعبين المحليين والأجانب.

وأضافت الصحيفة، أن هناك خطوة واحدة فقط لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، وهي رفع الملف إلى لجنة الكفاءة المالية منتصف الأسبوع الحالي.

ويريد نادي الاتحاد الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لكي يتمكن من قيد اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هي صفقات الاتحاد في صيف 2022؟

نجحت إدارة الاتحاد في إبرام التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أولها كانت أحمد شراحيلي مدافع الشباب في صفقة انتقال حر.

كما وقع نادي الاتحاد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك في صفقة انتقال حر، والأنجولي هيلدر كوستا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وتعاقد نادي الاتحاد أيضًا مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق أحد، بالإضافة لاحتفاظ العميد بالأجانب الـ6 الذين لعبوا في صفوفه الموسم الماضي.