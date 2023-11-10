خطوة للإقالة؟ وعد من إدارة الأهلي بشأن ماتياس يايسله

هل يتم اتخاذ قرارًا بإقالة ماتياس يايسله؟

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طالبت جماهير الأهلي خلال الساعات الماضية بإقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعد تعادل الفريق أمام ضمك في دوري روشن السعودي، لتجد الجماهير وعدًا من داخل الإدارة قد يُعجل في رحيل المدرب.

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وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي أقيمت مساء أمس الخميس.

ونشر غسان خان عضو مجلس إدارة شركة الأهلي "غير الربحية" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة: جاء فيها: "ماتياس مدرب أقل شيء ممكن يقال عنه أنه أصغر من المنصب بكثير وعناده وتهوره يحرج الفريق".

ووجد غسان ردًا من أحد متابعيه يسأله: "طيب وايش تنتظرون ما تقيلوه؟"، ليرد عليه غسان قائلًا: "الإقالة بيد اللجنة التنفيذية أخي الكريم، وأنا لست عضوًا فيها".

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وتابع عضو مجلس إدارة شركة الأهلي "غير الربحية" قائلًا: "ولكن علينا توصيل الرأي وصوت الجمهور"، في إشارة إلى أنه سيتحدث مع اللجنة التنفيذية عن طلب الجمهور بإقالة المدرب الألماني.

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