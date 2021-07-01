خطوة لحل أزمة الديون .. إدارة الاتحاد تتخذ قرارًا مفاجئًا للاعبيها

الاتحاد مازال يحارب أزمة الديون

مازالت تبحث إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، عن الوصول إلى حل لأزمة الديون التي يعاني منها العميد خلال الوقت الحالي، استعدادًا للموسم المقبل.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن أن ديون الاتحاد وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي، ويجب أن يتم دفعها قبل شهر أغسطس المقبل، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد في طريقها لتسليم لاعبيها راتب شهرين، بجانب مكافأتين ماليتين، بعد الفوز في الجولة الأخيرة وضمان المركز الثالث ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد وعدت لاعبي العميد بمكافأة مالية، في حال الحفاظ على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ولذلك تسعى الإدارة للوفاء بوعودها.

صرف إدارة الاتحاد لجزء من مستحقات اللاعبين، يعد خطوة إيجابية نحو التخلص من الديون المترتبة على النادي خلال الوقت الحالي، سعيًا للتخلص منها نهائيًا واستخراج شهادة الكفاءة المالية.

وتعد أزمة الديون هي أبرز الأمور التي تسعى إدارة الاتحاد لحلها، من أجل السماح للعميد بتسجيل لاعبين جدد بقائمته، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.