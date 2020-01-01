خطوة جديدة من جيوفينكو للرحيل عن الهلال

وكيل جيوفينكو الجديد لديه علاقات جيدة مع المدير الرياضي بنادي بارما الإيطالي

أشارت أحدى الصحف الإيطالية إلى أن وكيل أعمال جديد يعمل حاليًا على مفاوضات اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو لاعب الهلال الحالي مع نادي بارما الإيطالي.

وبحسب موقع "areanapoli" فأن جيوفينكو يرغب في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، معتبرًا أن عودته لنادٍ إيطالي ستكون بوابة العودة للمنتخب.

المزيد من الفرق

وأضافت التقارير الإيطالية أن وكيل جيوفينكو الجديد لديه علاقات جيدة مع المدير الرياضي بنادي بارما الإيطالي دانييل فاجيانو.

وأكدت التقارير أن وكيل لاعب الهلال اتخذ بالفعل خطوات لوضع أسس اتفاق محتمل، مع نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

وكشفت الموقع الإيطالي أن المال لم يعد العامل الحاسم في اختيارات جيوفينكو، وهو لا يُمانع التخلي عن العشرة ملايين التي يكسبها حاليًا في الرياض.

وأوضح أن جيوفينكو سيقبل بالحصول على مليوني يورو لكل موسم، شريطة أن تضمن له الإدارة دورًا مميزًا في تشكيل الفريق خاصة مع تقدمه في السنة والوصول إلى 33 عامًا.

سوزا يصدم الأهلي ولوشيسكو يُهاجم المسؤولين - عناوين الصحف السعودية 9 أبريل

يُذكر أن صحيفة "calciomercato24" كانت قد أكدت أن نادي بارما مهتم بعودة اللاعب من جديد والذي كان ارتدى قميصه في الفترة من 2010 إلى 2012.