خطوة جديدة تُقرِّب عودة كرة القدم في ألمانيا

الحكومة على مقربة من الموافقة..

تجاوزت كرة القدم الألمانية عقبة جديدة لاسترجاع النشاط مرة أخرى، عندما أبلغت وزارة العمل الفيدرالية الاتحاد الألماني لكرة القدم موافقتها على بروتوكول عودة المنافسات من جديد.

وكانت الأندية الألمانية قد اجتمعت الأسبوع الماضي واتفقت على عودة البوندسليجا في موعد يبدأ من 9 مايو المقبل، والأمر الآن بات بالكامل في يد الحكومة الألمانية لاتخاذ القرار النهائي بعد إيقاف النشاط منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وبحسب تقارير من الصحف الألمانية، فإن الاتحاد الألماني أرسل بروتوكول السلامة المهنية لوزارة العمل والداخلية، وأتى الرد إيجابيًا للغاية من الأولى، التي منحت الموافقة على عودة الكرة شريطة تطبيق البروتوكول بالصورة المثالية.

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الصحف نشرت تسريبًا لرسالة إلكترونية من وزير العمل إلى الداخلية والاتحاد الألماني كتب فيها "الصحة والسلامة المهنية للاعبين والمدربين يمكن ضمانها إلى حد كبير إذا تم تنفيذ البروتوكول بالكامل.".

بروتوكول الاتحاد الألماني يتضمن شبه حجر صحي للاعبين وحتى منازلهم الخاصة إلى جانب ملاعب التدريبات والفنادق وحافلة اللاعبين، بينما يُنظر إلى ارتداء الأقنعة الواقية على أنه أمر غير واقعي إلى حد كبير.

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية قد أعربت عن قلقها من تجمهر المشجعين خارج الملاعب أثناء المباريات، مما سيكون سببًا في كارثة نقل العدوى فيما بينهم، وهو العائق الوحيد حاليًا أمام العودة.

كما تجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي آخر دولة أعلنت إلغاء المسابقات الكروية لهذا الموسم بعد هولندا وبلجيكا والأرجنتين، بينما يظل خيار الإلغاء غير وارد في ألمانيا خشية إفلاس الأندية.