خطف الأنفاس - تشيلسي يسجل سريعًا ونوريتش يرد أسرع

أبرز أرقام مواجهة تشيلسي ونوريتش سيتي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نجح نادي تشيلسي في التسجيل مبكرًا أمام نوريتش سيتي في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فبعد 3 دقائق فقط استطاع تامي أبراهام أن يسجل أول أهداف البلوز من تسديدة داخل منطقة الجزاء وهو الهدف رقم 56 الذي يحرزه في الدوريات الإنجليزية بمختلف مراحلها وجميعها من داخل المنطقة.

ولم يحتاج نوريتش سيتي سوى إلى 156 ثانية فقط لتسجيل هدف التعادل من أول تسديدة على المرمى كما فعل البلوز.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف لكل فريق بعد 5 دقائق و32 ثانية وهو أمر لم يحدث منذ نوفمبر 2017 في لقاء بين كريستال بلاس وإيفرتون حينما وصلت النتيجة 1-1 بعد 5 دقائق و25 ثانية.

5:32 - After just five minutes and 32 seconds, this is the earliest time taken for both teams to score in a Premier League fixture since November 2017, when v was 1-1 after 5:25. Quickfire. #NORCHE — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2019

كما أصبح تيمو بوكي، مهاجم نوريتش، أول لاعب في الموسم الحالي من البريميرليج يساهم في 6 أهداف بتسجيل 5 وصناعة هدف في 3 مباريات فقط.

وساري ماسون ماونت على خطى مدربه فرانك لامبارد بالتسجيل في مباراتين على التوالي كما فعل هداف البلوز التاريخي من قبل في بداياته.

وربما يكون الحرمان من التعاقدات مفيدًا لتشيلسي، إذ شهد لقاء نوريتش تسجيل لاعبين بعمر 21 عامًا أو أقل لهدفين للمرة الأولى في تاريخ البلوز منذ 22 أغسطس 1992.

21 - This is the first time two English players aged 21 or under have scored in a Premier League match for @ChelseaFC since 22nd August 1992, when Eddie Newton and Graham Stuart scored against Sheffield Wednesday. Throwback. #NORCHE pic.twitter.com/fUQ9T5ksUs — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2019

وأصبح تامي أبراهام بعمر 21 عامًا و326 يومًا أصغر من يسجل هدفين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بعد مارك نيكولز ضد كوفنتري في يناير 1998 (20 سنة و225 يوم) وإدي نيوتن ضد توتنهام في ديسمبر 1992 (20 سنة و358 يوم).

كما أنّه أول إنجليزي يسجل ثنائية في مباراة بالبريميرليج مع البلوز منذ فرانك لامبارد في نوفمبر 2013 ضد وست هام.

وبعد مشاركته، أصبح ويليان ثاني برازيلي يصل إلى 200 مباراة في الدوري الإنجليزي بعد لوكاس ليفي؟

جدير بالذكر أنّ لامبارد حقق أول انتصار مع تشيلسي كمدرب ولكنّه يمتلك 349 فوزًا كلاعب للبلوز.