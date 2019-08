خطف الأنفاس - تشيلسي يسجل سريعًا ونوريتش يرد أسرع

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نجح نادي تشيلسي في التسجيل مبكرًا أمام نوريتش سيتي في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فبعد 3 دقائق فقط استطاع تامي أبراهام أن يسجل أول أهداف البلوز من تسديدة داخل منطقة الجزاء وهو الهدف رقم 56 الذي يحرزه في الدوريات الإنجليزية بمختلف مراحلها وجميعها من داخل المنطقة.

ولم يحتاج نوريتش سيتي سوى إلى 156 ثانية فقط لتسجيل هدف التعادل من أول تسديدة على المرمى كما فعل البلوز.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف لكل فريق بعد 5 دقائق و32 ثانية وهو أمر لم يحدث منذ نوفمبر 2017 في لقاء بين كريستال بلاس وإيفرتون حينما وصلت النتيجة 1-1 بعد 5 دقائق و25 ثانية.

5:32 - After just five minutes and 32 seconds, this is the earliest time taken for both teams to score in a Premier League fixture since November 2017, when v was 1-1 after 5:25. Quickfire. #NORCHE