خطط مانشستر لدعم الهجوم .. منافسة شرسة منتظرة مع ليفربول

الصراع سيتمد لخارج المعلب أيضًا.

وضع مانشستر يونايتد خطته لتدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل ضمن خطة طويلة المدى لإدارة الشياطين الحمر.

ويمتلك مانشستر يونايتد الرباعي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وماسون جرينوود إلى جانب المعار اوديون إيجالو.

إيجالو الذي انتقل معارًا لمانشستر يونايتد من شنجهاي شينوا يناير الماضي بعد إصابة ماركوس راشفورد تنتهي إعارته بنهاية الأسبوع المقبل.

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النادي الصيني يرغب في استعادة اللاعب بعد نهاية الإعارة بسبب نقص الصفوف وسيقدم له عرضًا لمدة ثلاث سنوات ونصف براتب يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حسب ما علمت مصادر جول.

في الوقت ذاته لا يمانع النادي الصيني بيع اللاعب لمانشستر يونايتد حال توفر المقابل الجيد ولكن إدارة الشياطين الحمر لا ترى فيه لاعبًا يخدم خطط المدة البعيد وأن وجوده كان بسبب إصابة راشفورد وعدم القدرة على عقد صفقة كبيرة في يناير.

يضع مانشستر يونايتد تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج في اول قائمة اهتماماته حسب تأكيدات مصادر جول، ولكنه سيجد منافسة قوية من ليفربول الذي يتقدم في صراع الحصول على خدمات اللاعب إلى جانب ترقب من تشيلسي وبايرن ميونخ أيضًا.

يتواجد موسى ديمبيلي مهاجم ليون في حسشابات الشياطين الحمر أيضًا مع اعتراف رئيس ليون باحتمالية مغادرة أكثر من لاعب يرغبون في اللعب في البطولات الأوروبية.

يسبتعد مانشستر يونايتد التعاقد مع هاري كين في ظل سعره المرتفع وصوعوبة إجراء مثل هذه الصفقات بعد الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

يُذكر أن الأندية الإنجليزية عادت للمرحلة الأولى من التدريبات الأسبوع الماضي تمهيدًا لعودة الدوري بعد توقف دام لأكثر من شهرين.