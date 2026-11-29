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في يوم مواجهة كومو ويوفنتوس، نشرت صحيفة إل باييس الإسبانية ملفًا تعريفيًا عن سيسك فابريجاس، مدرب كومو الذي ينافس فريقه مجددًا على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وكان مفاجأة مرحلة الدوري في أبرز مسابقة أوروبية للأندية. «سيسك، الابن الضال، وأذن فان جوخ» هو عنوان المقال (La Oreja de Van Gogh، أي أذن فان جوخ، فرقة بوب روك إسبانية شهيرة).

لطالما نظرت جماهير برشلونة بعين الريبة إلى مدرب كومو اللافت، إذ تراه بعيدًا ومنعزلًا بعض الشيء بعد سنوات من انتظار عودته إلى كامب نو. وتقول إل باييس إن برشلونة يراقب فابريجاس باعتباره المدرب المثالي مستقبلًا ليامال وزملائه عندما تنتهي حقبة هانزي فليك على رأس الجهاز الفني لبرشلونة. ويحظى المدرب الإسباني بتقدير كبير في برشلونة، النادي الذي قد يعود إليه بعدما لعب في صفوفه من 2011 إلى 2014.

وعلى الصعيد الإيطالي، فإن التفصيل الأكثر إثارة الذي كشفته إل باييس يتعلق باهتمام يوفنتوس بفابريجاس. ووفقًا للصحيفة الإسبانية، تواصل يوفنتوس مع المدرب الإسباني في الماضي القريب لتولي تدريبه. وفعل إنتر الشيء ذاته في 2025، بعد رحيل سيموني إنزاجي.

رفض فابريجاس عرض يوفنتوس، مفضلًا انتظار التوقيت المناسب لتولي قيادة نادٍ كبير بدلًا من المجازفة بالإضرار بمستقبله تحت ضغط منصب كبير، كما حدث مع تياجو موتا حين انتقل من بولونيا إلى يوفنتوس.

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يتولى سيسك فابريجاس، المولود عام 1987، تدريب كومو منذ 2023، وسيواجه الليلة يوفنتوس بقيادة لوتشانو سباليتي في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي. وعشية المباراة، قال المدرب الإسباني عن يوفنتوس في مؤتمر صحفي: «يوفنتوس لا يملك شيئًا لا نملكه. نحن فريقان يقدمان كرة قدم جيدة وسنحاول. لكن عندما ينطلقون يكونون أقوياء ويسجلون كثيرًا: للفوز عليهم، علينا أن نقدم مباراة مثالية».

المباريات التالية كومو الدوري الإيطالي 14:45 يوفنتوس شاهد

وعن سباليتي قال: «أتمنى لو امتلكت خبرته. لقد نجح مع أندية كثيرة. ما زلت أرتكب الكثير من الأخطاء، بينما يملك هو ثقة أكبر بكثير في نفسه. عليّ أن أشكره: التقيته خمس مرات وكان يعاملني دائمًا بلطف كبير. إنه من الأشخاص الذين لا أكاد أعرف كيف أتصرف في حضورهم. كاريزمته تجعلني أشعر بشيء من الرهبة».