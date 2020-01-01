خطة مبتكرة حولت رونالدو من لاعب أناني لأسطورة في مانشستر يونايتد

بدون أخطاء.. خطة انتهجها مساعد فيرجسون

خرج دارين فليتشر أحد الزملاء السابقين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، للكشف عن تفاصيل أخرى للطريقة التي انتهجها السير أليكس فيرجسون ومساعده لتدريبه.

رونالدو انضم لمانشستر يونايتد عام 2003، ليصبح من أساطير النادي الإنجليزي، قبل الرحيل إلى ريال مدريد في يوليو 2009 بـ94 مليون يورو.

فليتشر الذي لعب لفترة طويلة مع البرتغالي، تحدث عن الرؤية الخاصة لفيرجسون ومساعده والتر سميث لموهبة رونالدو وكيفية التعامل معها.

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وقال في تصريحات صحفية:"الجميع كان يدرك أن رونالدو ظاهرة محتملة، لكنه أبقى على الكرة كثيراً وكان أنانياً ولا يستطيع قراءة الملعب بالشكل المناسب".

وأضاف:وقتها قرر سميث مساعد فيرجسون اقتراح قاعدة جديدة في التدريب وهي اللعب بدون أي أخطاء، كانت هناك صافرة صغيرة، ولكن كان من المسموح لأي لاعب التدخل وارتكاب الأخطاء ضد زميله دون إيقاف اللعب".

وتابع:"رونالدو تأقلم سريعاً على اللائحة الجديدة وأصبح لاعباً مختلفاً، كان يستمتع بالتدريب ويضحك بشكل مستمر، ويمرر الكرة للهرب والتحرك بدونها وقام بتطوير نفسه بالكرات الهوائية".

يذكر أن رونالدو نجح في التسجيل 118 مرة في 292 مباراة مع مانشستر، وحققه معه العديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا 2008 والدوري الإنجليزي 3 مرات.