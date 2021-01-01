خطة ريال مدريد الاقتصادية لضم مبابي .. تضحيات بقيمة 100 مليون يورو!

تعرف على خطة ريال مدريد الاقتصادية لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة نادي ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي لا يزال يأمل أن يحافظ مبابي على كلمته بعدم التجديد لصالح الفريق الباريسي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد أن يبيع لاعبين بقيمة مالية تقدر بحوالي 100 لـ150 مليون يورو في الصيف المقبل لتمويل الصفقة.

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وأكدت أن الأسماء التي من المتوقع أن يحصل ريال مدريد على تلك الأموال منهم هم إيسكو، وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش، ومارسيلو وبراهيم دياز، بالإضافة لبعض الإعارات.

في الوقت نفسه ينتظر النادي عودة الجماهير من جديد للمدرجات، وهو ما سيعيد الأرباح السنوية لحوالي 800 مليون يورو بعدما انخفضت بشكل ملحوظ في العام الأخير بسبب جائحة كورونا.

ولن يكون راتب النجم الفرنسي مشكلة بالنسبة لريال مدريد في بحسب ما ذكرت الصحيفة، حيث سيتخلص النادي من رواتب عدة لاعبين كبار.

في الوقت نفسه تحدثت تقارير عديدة عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم الثنائي ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو، وهو ما قد يجعل رحيل مبابي أسهل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب كافة أندية العالم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن مبابي اتفق بالفعل مع ريال مدريد على عدم التجديد لباريس سان جيرمان لتسهيل مفاوضات ضمه في الفترة القادمة.