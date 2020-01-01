خطة جديدة | الدوريات تنتهي في يوليو ثم يبدأ دوري الأبطال

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وقع اجتماع بين جميع الأطراف المعنية في إسبانيا من أجل حسم مصير عودة المسابقات الرياضية للحياة في الفترة المقبلة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإسباني بمختلف درجاته توقف الشهر الماضي بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد على إثر تفشي الفيروس الوبائي وزيادة أعداد المصابين والوفيات.

واجتمع رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس مع رئيسة اللجنة العليا للرياضة بالبلاد آيرين لوزانو لحسم الموقف.

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وذكرت "آس" أن الاجتماع دام لقرابة ثمان ساعات وتم فيه مناقشة إمكانية العودة واستئناف النشاط الكروي في مختلف درجات الدوري الإسباني، والمعايير المطلوبة.

وأشار التقرير إلى أن التوصل لاتفاق بمقتضاه تم توضيح النقاط الأساسية التي على أساسها سيتم لُعب كرة القدم بشكل محترف أو حتى على مستوى درجات الهواة.

ونشرت اللجنة العليا بياناً شكرت فيه الأطراف المعنية على مشاركتها في الحوار وتفهمها للظروف الحالية، وذلك في إطار البحث عن الحل الأنسب للجميع.

"ماركا" أفادت بإرسال اتحاد اللاعبين رسالة في الحديث الخاص بقائدي الفرق المشاركة بالليجا تشير إلى إمكانية عودة الدوري في السادس من يونيو، وانتهائه مع ختام يوليو.

وبحسب الصحيفة، فالوضع الحالي أمام خيارين، إما عودة التدريبات مطلع مايو، أو مباشرة بعد انتهاء حالة الطوارئ بالعاشر من مايو في إسبانيا، مما يجعل تاريخي الرابع والحادي عشر من نفس الشهر الأقرب.

الاتحاد الأوروبي يضع إنهاء الدوريات أولوية قبل التشامبيونزليج

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يمنح جميع الدوريات فرصة حتى 31 يوليو لإنهاء المسابقات المحلية على أن يتم استئناف مباريات دوري الأبطال في أغسطس.

وقد يمنح يويفا أسبوعًا إضافيًا بعد يوليو للدوريات التي لن تستطيع إنهاء جميع المباريات قبل الأول من أغسطس، ومن المحتمل خوض منافسات التشامبيونزليج بنظام المباراة الواحدة.

وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن إمكانية عدم استكمال المسابقات، واعتبار الأربعة الأوائل هم المتأهلين لدوري الأبطال، مما أثار جدلاً واسعاً.