خطة ثلاثية مُحكمة .. الهلال يستهدف 3 مدربين عالميين

الهلال يستهدف مدربًا عالميًا لقيادته

ما زالت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تبحث عن التعاقد مع مدرب جديد يقود الزعيم، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، بداية من الموسم المقبل، مما جعل الإدارة تضع خطة ثلاثية مُحكمة.

الهلال يُريد الاستعداد بشكل قوي وجيد للموسم المقبل، بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، وقبلهم مدرب عالمي يستطيع إعادة بناء الفريق ليكون قادرًا على السيطرة على البطولات.

وأشار الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي إلى أن الهلال يستهدف التعاقد مع مدرب عالمي، حيث وضع 3 أسماء أمامه من أجل التعاقد مع أحدهم خلال الفترة الحالية.

وأكد جاليتي على أن الهلال سيقوم بجولة جديدة من الاتصالات، حيث سيفتح المفاوضات مجددًا مع الإسباني لويس إنريكي الذي يحظى باهتمام من أندية أوروبية، ولكنه رفض عرضين بالفعل.

وأضاف المدرب أن الهلال يستهدف الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، بجانب الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي.