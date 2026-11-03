خطة إنقاذ في دوري الأبطال.. حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة والكشف عن كواليس وعد ديكو الضائع!

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المهاجم المصري يتصدر التشكيل الأساسي لكتيبة بول بلاناس لفك العقم التهديفي الأوروبي وتعويض غيابات مونديال الناشئين، وتكشّف كواليس صفقة جابرييل جيسوس.

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يعيش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ساعات حاسمة ومزدوجة داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، بعدما تحول إلى ورقة الإنقاذ الهجومية لكسر عقدة التهديف من اللعب المفتوح في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام أستون فيلا الإنجليزي، في ظل أزمة غيابات حادة تضرب صفوف النادي الكتالوني.

وجاء هذا التحرك الفني بالتزامن مع كشف الصحافة الإسبانية عن تراجع المدير الرياضي ديكو ورئيس النادي جوان لابورتا عن وعدهما الصيفي بشأن مركز رأس الحربة.

سلاح سري لفك عقدة اللعب المفتوح وتعويض غيابات المونديال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو صباح اليوم الثلاثاء عن الكواليس الفنية لقرار استدعاء حمزة عبد الكريم وخمسة لاعبين آخرين من الفريق الأول والرديف، وهم إبراهيما تونكارا وجوني هيرنانديز وأوسكار جيستاو وجوردي بيسكير والحارس ماكس بونفيل، لدعم فريق الشباب على أرضية ملعب يوهان كرويف.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير موازٍ أن فريق المدرب بول بلاناس يقبع في المركز العشرين بجدول ترتيب البطولة القارية برصيد أربع نقاط فقط من ثلاث جولات، ويعاني عقمًا هجوميًا لافتًا بعدم تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح حتى الآن، إذ جاءت أهدافه الثلاثة جميعها من علامة الجزاء.

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وقرر بلاناس الدفع بحمزة عبد الكريم أساسيًا في مركز قلب الهجوم الصريح لتعويض النقص العددي الحاد الناتج عن استدعاء لاعبي برشلونة الدوليين لمنتخب إسبانيا المشارك في كأس العالم للناشئين، حيث أكد المدرب في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو أن فريقه سيلعب بكل قوته هجوميًا لانتزاع النقاط الثلاث وحسم المواجهة ضد شباب أستون فيلا.

كواليس مران تيتو فيلانوفا

واستعرض الموقع الرسمي لنادي برشلونة تفاصيل الحصة التدريبية الأخيرة للفريق الأول على ملعب تيتو فيلانوفا بالمدينة الرياضية جوان جامبر صباح الإثنين، والتي شهدت ظهور خماسي برشلونة أتلتيك حمزة عبد الكريم وأوريان جورين وجويليم فيكتور وإيكر رودريجيز وأليكس كامبوس للمران مع المجموعة الأساسية.

وعد ديكو الضائع بعد صفقة جيسوس

وفي زاوية كواليس التعاقدات، فجر موقع إل ناسيونال مفاجأة إذ أشار إلى أن إدارة النادي ممثلة في جوان لابورتا وديكو كانت قد قطعت وعدًا للمهاجم المصري بعدم استقدام رأس حربة صريح سوى الأرجنتيني خوليان ألفاريز، قبل أن تتراجع الإدارة وتتعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات.