أحمد الأمير يرصد الأخطاء التي وقعت في قضية النصر ضد عبد الرزاق حمد الله والاتحاد وحامد البلوي

أحدث قرار تعليق مركز التحكيم الرياضي السعودي لعقوبة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، الخاصة بشكوى النصر ضده، جدلًا كبيرًا، حتى أن الخبير القانوني أحمد الأمير يؤكد عدم صحته، مما زاد من اشتعال ردود الأفعال حول القرار.

مركز التحكيم يعلق عقوبة حمد الله:

اليوم الأربعاء، أعلن النادي الجداوي وصول خطاب رسمي له من قبل مركز التحكيم، يخطره بالموافقة على طلب تعليق عقوبة إيقاف حمد الله، لحين الانتهاء من التحقيقات. (طالع التفاصيل)

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid

الاتحاد كان قد قدم طلبه بعد صدور قرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف المغربي لمدة أربعة أشهر، بعدما اتهمه النصر بمخالفة اللوائح والقوانين، في التفاوض خلال فترة سريان عقده.

الأزمة بدأت بعدما حصل العالمي على تسجيل صوتي لمكالمة جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، للحديث عن رحيله عن النصر والانتقال للاتحاد.

وبعد تحقيقات دامت لأشهر، أكدت لجنة الاحتراف صحة التسجيلات، لتوقف اللاعب، بجانب إيقاف البلوي ستة أشهر، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

النادي الجداوي قدم استئنافًا على هذه القرارات أمام مركز التحكيم، وهو الطلب المنظور به حاليًا، بجانب طلب تدابير وقتية لتعليق عقوبة إيقاف اللاعب، وهو ما تم الموافقة عليه.

وبذلك من المقرر أن يظهر حمد الله مع النمور في المباراة المقبلة أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الأمير يشكك بقانونية قرار مركز التحكيم:

الخبير القانوني أوضح أولًا أن عدم طلب الاتحاد تعليق عقوبة البلوي، هو بمثابة اعتراف بارتكابه المخالفة.

وأشار الأمير إلى أنه وقع عدة أخطاء إجرائية في استئناف الاتحاد، تجعل من الاستئناف باطلًا من الأساس، مستعجبًا من قبول تعليق عقوبة المهاجم المغربي دون أخذ مرئيات الأطراف الأخرى في الاستئناف.

وكتب القانوني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لماذا عُلقت عقوبة اللاعب ولم تعلق عقوبة النادي والاداريين ؟، لان تطبيق اشتراطات التدبير الوقتي المطبقة غير صحيحة ولم تطبق بشكل تراكمي، يا عزيزي هناك عقوبات طبقت ضد النادي واللاعب والاداريين !، لماذا تعلق عقوبة اللاعب ولا تعلق عقوبة النادي؟، دعنا من الاداريين؛ مع ان عدم طلب تعليق عقوبتهم هو اقرار بالمخالفة، الم يمنع النادي من التسجيل؟ لماذا لم تعلق عقوبة المنع؟، لن تدرك ما اعنيه لو فكرت مليون سنة!".

وأضاف: "هل اثبات حصول الضرر كافي لتعليق العقوبة ؟، طبعاً لا ؛ ولابد من توفر شرطيين اخرين وهما اثبات مقدرة المستأنف على كسب الاستئناف، وعدم تضرر مصالح الاطراف الاخرى من هذا التعليق، من علق عقوبة منع الجماهير، مع انها غير قابلة للاستئناف ؟، وكيف علقت ؟ وتم حل مجلس المركز على اثرها".

وواصل أحمد الأمير تساؤلاته: " اذا تم اصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابل للاستئناف امام مركز التحكيم، فأن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الاخر في القضية !، إذًا كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الاخر وليس ضد الاتحاد الاهلي؟، خطأ اجرائي لا يغتفر.

" الخطأ الاجرائي الثاني : كيف يتم اصدار قرار حيال التدبير الوقتي "تعليق العقوبة" دون اخذ مرئيات الاطراف الاخرى في الاستئناف ؟".

واختتم راصدًا الأخطاء التي وقعت في القضية: "اخطاء اجرائية شكلية ؛ قبول طلب استئناف بالرغم من عدم وجود اتفاقية تحكيم !، مخالفة القواعد الاجرائية الشكلية وقبول طلب استئناف تم تعريف وتحديد المستأنف ضده بشكل خاطئ وغير صحيح !، اصدار قرار خاص بالتدبير الوقتي "تعليق عقوبة"، بدون اشعار واخذ مرئيات المستأنف ضدهم !".

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا