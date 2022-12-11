خطأ كما الكفاءة المالية؟ .. تشكيك في فشل النصر في الحوكمة

النصر تم حرمانه من دعم بقيمة سبعة ملايين ريال بعد فشله في اختبارات الحوكمة

في الوقت الذي يبحث به النصر السعودي عن تدعيم أكثر من مركز في صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، جاء حرمانه من دعم وزارة الرياضة، الذي يقدر بسبعة ملايين ريال بمثابة الصدمة على مسؤوليه.

فشل العالمي في الحصول على الدعم جاء بعدما فشل في اختبارات الحوكمة، وحصد 5.96 نقطة فقط، في وقت كان من المفترض أن يحصل به على ست نقاط على الأقل، كي يحصل على الدعم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي فإن فريق استراتيجية الأندية التابع لوزارة الرياضة يقوم بمراجعة بيانات النصر حاليًا، مشيرًا إلى احتمالية إعلان نجاحه وحصوله على الدعم خلال الفترة المقبلة.

#هات_إذنك

النصر """ قد """ يحصل على شهادة الحوكمة،،،،،،

بعد إعادة مراجعة " البيانات " المتعلقة بالحوكمة ،!؟ pic.twitter.com/vvEqOIlxUf — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 11, 2022

ويبدو من تغريدة الصرامي أن هناك خطأ وقع أثناء تقييم إدارة مسلي آل معمر، وهو الأمر نفسه الذي حدث خلال الإعلان عن نتائج الكفاءة المالية في الميركاتو الصيفي الماضي، بحسب ما أعلن النصر وقتها. (طالع التفاصيل)

يذكر أن اختبارات الحوكمة تعتمد على خمس مجالات، على الأندية تجاوزها ألا وهي الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات.