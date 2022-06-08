خطاب ميسي الحماسي والتتويج من البرازيل.. الكشف عن فيلم وثائقي جديد للأرجنتين!

أفلام وثائقية توثق رحلة ميسي الدولية مع الأرجنتين

أعلنت شركة "أمازون برايم" عن وجود أفلام وثائقية ستظهر في الفترة المقبلة عن تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا.

ولن تقتصر الأفلام حول البطولة القارية فقط، بل ستوثق رحلة صعود المنتخب الأمريكي الجنوبي إلى بطولة كأس العالم 2022 المقبلة.

كما ستتناول أحداث بطولة "فيناليسيما"، حيث ستحتوي على صور ومقاطع فيديو خاصة وحصرية تعرض لأول مرة.

ماذا سيعرض ومتى؟

سيبدأ إصدار سلسلة الأرجنتين على "أمازون برايم" اعتبارًا من 10 يوليو، ويستمر الإصدار حتى نهائيات كأس العالم.

ستغطي السلسلة فوز الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا، والطريق إلى كأس العالم قطر 2022، والفوز بلقب فيناليسيما وستكون لها صور ومقاطع فيديو حصرية.

كما ستشارك لقطات من وراء الكواليس، مثل خطاب ليونيل ميسي الحماسي في نهائي كوبا أمريكا الماضي ضد البرازيل.

ماذا عن مشوار الأرجنتين؟

حتى الآن، يمر المنتخب الأرجنتيني بفترة مميزة للغاية، وذلك بعد الحصول على لقب كوبا أمريكا الماضي بعد الفوز ضد البرازيل بالنهائي.

كما يمر الفريق الآن بحالة فنية ممتازة، وذلك بعد الفوز على البطل الأوروبي، منتخب إيطاليا بنهائي بطولة "فيناليسيما" بملعب ويمبلي.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لرحلة المونديال القادم في قطر، على الرغم من توضيح ميسي أن فريقه لا يعد من ضمن المرشحين في الصفوف الأولى لنيل كأس العالم.

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