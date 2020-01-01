خطاب لسيتين وإحباط وصمت .. كواليس رحلة عودة برشلونة لكتالونيا بعد الكلاسيكو

تعرف على كواليس عودة برشلونة من مدريد عقب خسارة الكلاسيكو بثنائية نظيفة في سانتياجو برنابيو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل رحلة عودة برشلونة من العاصمة الإسبانية عقب لقاء الكلاسيكو أمام نظيره ريال مدريد في بطولة الدوري.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "آس" والتي أكدت أن رحلة العودة شهدت حالة إحباط كبيرة بين نجوم فريق برشلونة بعد الهزيمة.

وكانت مواجهة الأمس قد شهدت تفوق ريال مدريد بهدفين نظيفين على برشلونة ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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وذكرت الصحيفة أن المدرب كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة حاول إخراج الفريق من حالة الإحباط بخطاب قصير لم يترك فيهم الآثر المطلوب.

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وأوضح سيتين لنجوم فريقه أنهم قدموا كل ما لديهم وحاولوا بشتى الطرق لكن الحظ لم يكن حليفهم في العديد من المناسبات خلال المباراة.

وأكملت الصحيفة أن طوال رحلة العودة كانت الكلمات بين نجوم فريق برشلونة معدودة للغاية، في ظل وجود شعور عام أن الفريق قد سلم لقب الدوري لريال مدريد بالرغم من وجود عدد كبير من المباريات المتبقية في الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحل ثانيًا في الدوري الإسباني حاليًا برصيد 55 نقطة بينما يتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا وفي رصيده 56 نقطة.