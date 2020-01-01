خطاب صادم وتفضيل المغرب .. تفاصيل ضياع موهبة "ميلوول" من المنتخب المصري

رامز حفظ الله ينضم للمنتخب المغربي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أسباب فشل ضم الناشيء رامز حفظ الله لمعسكر الفراعنة الصغار بقيادة المدير الفني ربيع ياسين.

رامز حفظ الله يلعب في نادي ميلوول الإنجليزي تحت سن 19 عامًا، ويحمل الجنسيتين المصرية والمغربية، وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من أجل انضمام اللاعب للمعسكر المقام حاليًا.

لم يرد نادي ميلوول الإنجليزي على خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى تفاجئ بانضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب المغربي المقام حاليًا، أمس الأربعاء ليخرج الاتحاد المصري لكرة القدم توضيحًا بذلك.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حذفها مرة أخرى، صورة الخطاب المرسل للنادي الإنجليزي وهو ما كشف عن أسباب قد تكون هي سبب عدم الرد على الخطاب.

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طلب الاتحاد المصري انضمام اللاعب لمعسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليًا، على أن يتحمل اللاعب تكاليف الطيران والإقامة، وأن يخضع للاختبارات مع المنتخب المصري لمدة 10 أيام لتقييم أدائه.

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وسادت حالة من الصدمة على الجماهير المصرية بسبب أسلوب الخطاب المرسل بتحميل اللاعب تكاليف الطيران والإقامة أثناء المعسكر وهو قد يكون السبب الأكبر لرفض إرسال اللاعب.