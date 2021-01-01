خطأ على كاسيميرو؟ ماركا "المدريدية" تثير الجدل حول صحة هدف بنزيما

الجدل التحكيمي لن ينتهي..

أثارت صحيفة ماركا الإسبانية الجدل حول هدف كريم بنزيما في مرمى تشيلسي حول وجود خطأ على ريال مدريد إثر ارتكاب كاسيميرو مخالفة قانونية قبل لحظات من وضع الكرة في الشباك.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وبعد أن تقدم تشيلسي بهدف، سجل كريم بنزيما بهدف التعادل بالفعل عبر ضربة مزدوجة، ليعيد الأمور إلى نقطة البداية، ويعادل رقم راؤول على مستوى الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ولكن صحيفة ماركا ذكرت أن هناك مخالفة مرتكبة من كاسيميرو حيث وضع يديه على كتف أزبلكويتا ومنعه من الارتقاء لإخراج الكرة قبل أن تصل الكرة لكريم بنزيما ويضعها في الشباك.

وحسب أنديخار أوليفر الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية فإن الهدف لم يكن صحيحًا لوجود خطأ على كاسيميرو في اللعبة التي سُجل منها، وبالتالي كان يجب أن يلغى.

شوط المباراة الأول انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي رغم تعدد المحاولات من هنا وهناك، وفي الشوط الثاني، هدأت الأمور قليلًا ولكن الإثارة ظلت حاضرة، وكاد ريال مدريد وتشيلسي يحقق كل منهما الفوز، ولكنه لم يشهد أي أهداف

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وعلى ذلك انتهى الشوط الثاني، حيث اقتنع الفريقان بالتعادل مع اقتراب المباراة من نهايتها، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب في ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل، ولكن وفقًا لماركا وخبيرها التحكيمي، كان يجب أن يفوز تشيلسي.