خضيرة وماتويدي يقتربان من مغادرة يوفنتوس

نادي يوفنتوس الإيطالي يقترب من توديع لاعبيه سامي خضيرة وبلايس ماتويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن كل من الفرنسي بلايس ماتويدي والألماني سامي خضيرة قد اقتربا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن استقدام الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو قد فتح الطريق أمام خضيرة وماتويدي للرحيل.

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وسيكون رحيل الثنائي لأسباب فنية أيضًا في ظل قدوم المدير الفني الجديد للنادي ماوريزيو ساري واتباعه لطريقة جديدة في اللعب تعتمد على الاستحواذ والتمرير بشكل أكبر.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن خضيرة يمتلك بالفعل عدة عروض من الدوري الأمريكي، وأنه سيبدأ التفاوض في ذلك الشأن بمجرد فسخ تعاقده مع يوفنتوس.

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كما كشفت تقارير آخرى أن بلايس ماتويدي لديه عرضًا من فريق موناكو، ولن ينتهي تعاقده مع فريق يوفنتوس قبل نهاية الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن يوفنتوس اقترب بشكل كبير من الإعلان عن صفقة ضم أدريان رابيو بشكل مجاني من باريس سان جيرمان عقب أن أعلن عن رامزي قبل أسابيع.