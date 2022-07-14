"خصوم أوسبينا يحتاجون فرصة بـ 7 أرواح كي يحرزوا هدفًا!"

الحارس الكولومبي يملك تاريخًا كبيرًا في الملاعب الأوروبية

لا تزال أصداء تعاقد النصر مع الحارس دافيد أوسبينا قوية للغاية في المملكة العربية السعودية، خصوصًا في ظل التاريخ الكبير الذي يتحلى به الحارس الكولومبي.

وسبق لأوسبينا أن حرس مرمى نيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، كما حمل ألوان منتخب منتخب كولومبيا في 124 مباراة دولية.

هذه الأصداء هي التي دفعت المحلل والناقد الرياضي السعودي مساعد العمري إلى كيل المديح للحارس الكولومبي وتعديد مزاياه.

وقال العمري في تصريحات على قناة "24 الرياضية": "النصر الموسم المقبل سيكون فريقًا قويًا لن تنفع معه المنافسة".

وأضاف: "لقد أحضر النصر حارسًا عالميًا (أوسبينا)، كي تسجل في النصر الموسم المقبل تحتاج فرصة بسبعة أرواح، لو كانت فرصة بروح واحدة لن تستطيع التسجيل".

🗣 مساعد العمري - جدة:

بعد تعاقد النصر مع الحارس العالمي "أوسبينا" المنافس يحتاج إلى فرصة بـ7 أرواح للتسجيل فيه ..

الحصاد الرياضي ...

@mosaadalamri pic.twitter.com/sTV98Vfu3R — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 13, 2022

وتعد تجربة النصر هي الأولى لأوسبينا خارج حدود قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا، حيث لعب لناسيونال الكولومبي ونيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

ويملك أوسبينا 6 ألقاب في مسيرته مع كل من ناسيونال الكولومبي وآرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، وهي الأندية التي نجح معها في الصعود على منصات التتويج وينتظر أن يعزز تلك الأرقام مع النصر العالمي.

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