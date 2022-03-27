خسائر رونالدو تتوالى .. كريستيانو يفقد 6 مليون يورو بنهاية الموسم!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إمكانية خسارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحوالي ستة ملايين يورو بحلول نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن السبب خلف تلك الخسائر سيكون عدم تحقيق مانشستر يونايتد أي بطولة.

وأوضحت الصحيفة أن انتقال رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد تم بناءً على مجموعة من الشروط كان من ضمنها بند يضمن له ستة مليون يورو إضافية بحلول نهاية الموسم.

ذلك البند مرتبط بشكل مباشر بمدى نجاح مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري في الحصول على بطولات بعينها أو تحقيق إنجازات محددة.

رونالدو أضاف ذلك البند إلى عقده مع مانشستر يونايتد ليعوض فارق الراتب الذي كان يحصل عليه في صفوف يوفنتوس، والذي كان يبلغ حوالي 900 ألف يورو في الأسبوع.

وكان رونالدو سيحصل على حوالي ثلاثة مليون يورو لو وصل مانشستر يونايتد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو القادم، بالإضافة إلى حوالي مليوني يورو لو حقق الفريق الدوري الإنجليزي.

وكان رونالدو قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق مانشستر سيتي في الصيف، إلا أن وجهته تحولت في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لصالح فريقه السابق مانشستر يونايتد.