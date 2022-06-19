خسائر تبلغ 300 مليون يورو .. باريس يغلق الموسم بسقوط اقتصادي هائل

باريس سان جيرمان سيغلق حسابات موسم 2021-22 بخسائر مالية فادحة.

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضعًا معقدًا اقتصاديًا، بعد إغلاق حسابات موسم 2021-22 بخسائر مالية فادحة.

وتأتي هذه الأخبار بعيدًا عن صفقة تجديد تعاقد مهاجم الفريق كيليان مبابي حتى 2025، في صفقة تشير العديد من التقارير إلى أن قيمتها تصل إلى 435 مليون يورو.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن خسائر باريس سان جيرمان للموسم الماضي تتراوح بين 200 و300 مليون يورو.

وعلى الرغم من تلك الخسارة المالية، فإن نشاط النادي الاقتصادي بعيد كل البعد عن التفكير في هذه الخسائر، بالنظر إلى تحركات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات.

وحسب صحيفة "la Repubblica" الإيطالية، فإن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو في صورة مكافأة لتجديد عقده، بالإضافة إلى 150 مليون يورو سيحصل عليها كراتب خلال ثلاث سنوات، وهذا المبلغ سيتضاعف باحتساب الضرائب.

كما يجب على باريس سان جيرمان دفع 35 مليون يورو إلى نادي موناكو مقابل حقوق رعاية مبابي، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين الناديين.

لكن يبدو أن باريس سان جيرمان لا يهمه كل هذه الخسائر المالية، حيث سيواصل العمل على تجميع "فريق الأحلام"، وارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، والبرتغالي ريناتو سانشيس، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

كما يعمل باريس سان جيرمان على إغراء الفرنسي زين الدين زيدان من أجل قيادة الفريق فنيًا، لكن يبدو أن نجم ريال مدريد السابق قد أغلق هذا الباب.

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