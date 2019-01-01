رغم خسارة ريال مدريد - بيل وكروس يتبادلان النكات على مقاعد الاحتياط

مشهد مثير شهدته مقاعد احتياط ريال مدريد في مواجهة بيتيس كان بطله كل من جاريث بيل وتوني كروس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة ريال مدريد أمام نظيره بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني واقعة مثيرة للجدل من جديد كان بطلها جاريث بيل.

جاء هذا في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتأخر النادي الملكي بهدفين نظيفين، حيث التقطت عدسات المصورين كل من جاريث بيل وتوني كروس يتبادلان النكات ويضحكان.

⚪️⚫️ ريال مدريد في هذا الموسم :



❌ 18 هزيمة في جميع البطولات (أكثر موسم تعرض فيه ريال مدريد للهزيمة منذ موسم 1996)

❌ 12 هزيمة في الليجا (أكثر موسم هُزم فيه ريال مدريد منذ 1999)

❌ 68 نقطة ( أقل عدد نقاط منذ موسم 2003)

❌ ودع دوري الأبطال من دور الـ 16 (لأول مرة منذ 2009) pic.twitter.com/s7YSxdY1uL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

ويعد وضع اللاعب الويلزي جاريث بيل معقدًا للغاية في ريال مدريد، خاصة في ظل وجود تقارير عديدة تؤكد أنه لن يرتدي قميص الملكي من جديد.

ورفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن يشرك جاريث بيل في مباراة اليوم ولو لدقيقة واحدة، رغم عدم استخدامه للتغيرات كاملة.

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ولا تعد تلك هي الأزمة الأولى لجاريث بيل مؤخرًا، حيث تلقى انتقادات كبيرة لعدم مرافقته للفريق في الحافلة الخاصة به عقب لقاء رايو فايكانو، كما انتقده زيدان علنًا.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم الذي انتهى بثنائية نظيفة قد أغلق صفحة واحدًا من أسوأ مواسم فريق ريال مدريد في السنوات الأخيرة على الإطلاق عقب التعرض لـ 18 هزيمة في كل البطولات.