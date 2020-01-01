خسارة الدوري الإسباني .. هل تكون بداية عودة برشلونة؟

برشلونة لم ينجح في تحقيق لقب الليجا للموسم الثالث على التوالي

خسر برشلونة لقب الدوري الإسباني بعد موسمين احتكر فيهما البطولة وبفارق ضخم عن أقرب منافسيه.

خسر اللقب بسقطات غريبة سواء بالتعادل المتكرر 2-2 ضد أوساسونا وإسبانيول وريال سوسييداد وسيلتا فيجو، أو الهزيمة من غرناطة وليفانتي بفارق هدفين بجانب خسارة الكلاسيكو بعد تقديم شوط واحد فقط جيد.

برشلونة خارج الديار كان سيئًا للغاية، ولولا قدرته على الصمود في ملعبه وعدم التعرض سوى لهزيمة أوساسونا وحتى التعادل جاء أمام أتلتيكو وريال مدريد، لكانت أحلامه تبخرت أسرع من ذلك في تحقيق اللقب.

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فقدان الليجا جعل الأمل الوحيد للخروج بلقب في الموسم الحالي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وفي ظل طريق ملغم بفرق كبيرة مثل نابولي وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس وليون وريال مدريد، فإنّ الأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق.

فهل تكون خسارة الليجا فرصة برشلونة لإعادة الفريق إلى أمجاده؟ أم أنّها سقطة بلا عودة؟

نحو سوق انتقالات فاشل

برشلونة بدأ سوق الانتقالات حتى قبل انتهاء الموسم بضم ميراليم بيانيتش، ورغم إمكانيات لاعب يوفنتوس الجيدة لكنّه كسر حاجز الثلاثين من العمر ويمتلك العيوب التي تتواجد بالفعل في خط الوسط الحالي من بطء في الحركة وعدم الارتداد السريع.

ولم يعد من السهل إتمام التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بسبب المبالغ الضخمة المطلوبة من إنتر، كما أنّ عودة نيمار غير ممكنة، مما يجعل سوق الانتقالات الحالي قد ينتهي دون صفقات جديرة بالاهتمام.

برشلونة سوف يعاني الموسم المقبل دون شك، ربما ضوء النور يكمن في إشراك لاعبين من الرديف أمثال ريكي بوتش وأنسو فاتي وربما يتم تصعيد مونشو أو منح كولادو فرصة.

ومع عودة كارليس آلينيا بعد انتهاء إعارته مع ريال بيتيس فقد يجد برشلونة فرصة لتطوير خط الوسط بوجود عناصر أصغر سنًا بالإضافة إلى فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو.

الأمل أيضًا ألا يحل ريال مدريد أزماته الواضحة في كبر سن لاعبي الوسط والاعتماد المبالغ فيه على الأطراف مع عدم منح الفرص للمهاجمين في الفريق عدا كريم بنزيما الذي يميل بطبعه للعب على الأطراف.

وقتها قد يعود برشلونة ويحقق اللقب في الموسم المقبل ولكن حتى لو فعل ذلك فمن الصعب أن يحصد البطولة باكتساح وقبل النهاية بفترة طويلة.

سيناريو روما؟

بعد خسارة برشلونة أمام روما في 2018 وتوديع دوري أبطال أوروبا بأسوأ الطرق الممكنة توقع البعض أن تتجه الإدارة لحل المشاكل وبناء المشروع ولكن الأمر لم يتحقق.

صحيح، برشلونة لعب بشكل أفضل نوعا ما في 2018-2019 وكان هناك تنوعًا في خط وسط الفريق ولولا السقوط في المراحل الأخيرة من المسابقات أمام ليفربول أو في نهائي كأس الملك لربما خرج البلوجرنا بالثلاثية.

لكن ذلك لم يكن بسبب إبداع من الإدارة في قيادة الفريق، ولكن بسبب مهارات فردية بحتة مع تراجع كبير لريال مدريد في الليجا مما جعل الأمور أكثر سهولة.

برشلونة قد يعيش على المسكنات، ولكنّه موسم واحد فقط وفي انتخابات 2021 قد تتولى إدارة جديدة بروح مختلفة تؤمن بالمشروع الرياضي نادي برشلونة وبعدها ومع خطة مدروسة لن يفقد البلوجرانا الألقاب بهذه الطريقة.

خسارة برشلونة الدوري قد لا تكون حلًا لبداية مشروع الفريق، ولكنّها قد تجعل الإدارة تفكر في أقرب مسكن بحثًا عن لقب في الموسم المقبل.