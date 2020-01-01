خسائر التعادل مع نابولي تُصعب موقف كيكي سيتين

هل يستطيع مدرب برشلونة تخطي الأمر..

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على المشاكل التي سيعانيها برشلونة، بعد مواجهة نابولي الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.

برشلونة سيفقد اثنين من لاعبيه المهمين في مباراة العودة، وهم سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، كما يواجه خطر غياب جيرارد بيكيه عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مطلع الشهر المقبل؛ بسبب الإصابة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن برشلونة دفع الثمن التعادل خارج ملعبه مع نابولي (1-1)، غاليًا، مشيرة إلى صعوبة موقف كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الكتالوني.

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ونال بوسكيتس، البطاقة الصفراء خلال مباراة نابولي، ليغيب عن مباراة العودة، فيما تعرض فيدال للطرد.

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سيتين، عليه أن يختار فرينكي دي يونج أو إيفان راكيتيتش، للعب في مركز الوسط الدفاعي أمام البارتينوبي.

وتلقى برشلونة ضربة أخرى، بخروج مدافع بيكيه في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل، إذ من المستبعد أن يلحق بمواجهة الكلاسيكو، الأحد المقبل.

وسيتعين على سيتين، الدفع بالثنائي الفرنسي كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي، في قلب الدفاع ضد الفريق الملكي.