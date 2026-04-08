يأمل آزور ماتوسiwa (27 عامًا) هذا الموسم مع إيبسويتش تاون في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.تحدث موقع Voetbalzone مطولًا مع لاعب الارتكاز، الذي يأمل في الظهور الموسم المقبل في برنامجه المفضل: Match of the Day.

لقد أصبح ماتوسiwa، المولود في هيلفرسوم، عنصرًا لا غنى عنه في خط وسط The Tractor Boys. هذا الموسم خاض بالفعل 3,370 دقيقة، موزعة على 39 مباراة رسمية. “لكنني لم أنتهِ بعد على الإطلاق. بل إن المرحلة الأهم تبدأ الآن تحديدًا.”

رين

آخر مرة اتصل فيها Voetbalzone بماتوسiwa كان لا يزال يلعب لستاد ريمس في فرنسا. وفي الأثناء تغيّر الكثير. “بحلول الآن انتقلت عبر ناديين. قضيت وقتًا جميلًا في ريمس ثم اخترت خطوة تالية بالانتقال إلى ستاد رين. في ذلك النادي كانت هناك الكثير من الأمور التي تجري في الخلفية. كثير من الضجيج، وهو ما أثّر أيضًا في أدائنا داخل الملعب.”

“كان هناك نقص في الاستقرار، ولذلك قررت أن الوقت قد حان لشيء جديد. إدارة رين كانت ترغب بشدة في الإبقاء عليّ، لكن شعوري تجاه إيبسويتش كان جيدًا جدًا. عندما تحدثت مع المدير كيران ماكينا تيقنت. كنت مرتبطًا بعقد لثلاث سنوات أخرى في فرنسا، لكن لحسن الحظ منحوني هذه الصفقة. تم التعامل مع الأمر بشكل محترم جدًا وأنا ممتن لذلك”، يقول ماتوسiwa راضيًا.

خاض ماتوسيوَا خلال أربع سنوات أكثر من مئة مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليغ 1). وقال: «في مرحلة ما تكون مستعدًا لخطوة أخرى، لبيئة جديدة. لكن كان مهمًا بالنسبة لي أن تكون الصورة كاملة. لطالما حلمت بإنجلترا، لكن كان لا بد أن يناسبني النادي».

وأضاف: «أنا لست فتى يوقّع مع أول نادٍ يصادفه. كان يجب أن يكون الأمر مثيرًا للاهتمام رياضيًا وماليًا. إيپسويتش يمكنه تقديم ذلك. هذا النادي لديه طموح العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والبقاء فيه. نأمل أن ننجح هذا الموسم بالفعل في الصعود»، بحسب ماتوسيوَا.

وعلى الرغم من أن أندية القمة الهولندية كانت في السنوات الماضية تبحث بانتظام عن لاعب ارتكاز، فإنها لم تصبح جادة أبدًا بشأن ماتوسيوَا. وقال: «على أي حال، وكيل أعمالي لم يقل شيئًا عن ذلك. ربما أنا ببساطة باهظ الثمن».

وتابع: «إذا نظرت إلى ما دُفع من أجلي في السنوات الماضية، فهذه مبالغ كبيرة. لو كان بالإمكان ضمّي مقابل بضعة ملايين يورو فقط، لربما كان الأمر مختلفًا»، يعتقد ماتوسيوَا، الذي بلغت قيمة انتقالاته الثلاثة الأخيرة إجمالًا 30 مليون يورو. «هذا لا يسبب ضغطًا إضافيًا. مقارنة بالآخرين فالأمر ليس كبيرًا إلى هذا الحد».

ماكينا

لم يكن ماتوسيوَا يعرف إيپسويتش جيدًا، لكنه احتاج الصيف الماضي إلى محادثة واحدة فقط مع ماكينا ليقتنع. وقال: «قال لي بالضبط ما كنت بحاجة إلى سماعه. والأجمل أن كل شيء حتى الآن تحقق كما قيل. كثيرون سيقولون إن الانتقال من ليغ 1 إلى التشامبيونشيب تراجع، لكنني لا أراه بهذه السوداوية. فنحن نتحدث عن فرق المقدمة في التشامبيونشيب».

«قد تكون الدوري الفرنسي (ليغ 1) ربما بطولة أكبر وتضم لاعبين أفرادًا أفضل، لكن إنجلترا بلد كروي أكبر، مع تجربة جماهيرية أكثر حماسًا. نحن نلعب في المستوى الثاني، لكن كل ملعب ممتلئ عن آخره. لدي دور مهم في فريق يذهب بكل قوة نحو الدوري الإنجليزي الممتاز. كل المكوّنات اللازمة متوفرة بالنسبة لي»، يقول ماتوسيوَا.

ويلاحظ لاعب منتخب هولندا تحت 21 عامًا السابق أنه يحقق تقدمًا كبيرًا. «تشامبيونشيب تناسبني جيدًا كلاعب. لطالما أحببت تقديم الكثير من الطاقة والقتال، لكنني ألاحظ خصوصًا أنني تحسّنت تكتيكيًا كثيرًا تحت قيادة هذا المدرب. هذا لا علاقة له بالبطولة، بل بقدراته هو فقط».

«وعلى الصعيد الشخصي أيضًا، ساعدني المدير كثيرًا بعد وصولي إلى إبسويتش. جئت أنا وزوجتي إلى هنا مع طفلنا، ومع الانتقال إلى بلد جديد كان ذلك صعبًا جدًا. كل شيء إنساني جدًا في هذا النادي، وهذا رائع للغاية. الآن الدور عليّ لأردّ شيئًا بالمقابل»، يقول ماتوسيوَا.

ويتوقع ماتوسيوَا أن عشاق كرة القدم حول العالم سيسمعون الكثير عن ماكينا، الذي لا يتجاوز عمره 39 عامًا، خلال السنوات المقبلة. «نحن كلاعبين محظوظون بوجود مدير بهذه الجودة. آمل أن أتمكن من اللعب تحت قيادته لفترة طويلة، لكن إبسويتش بالتأكيد ليست محطته الأخيرة».

وحتى ذلك الحين، يستمتع ماتوسيوَا بكل لحظة في تشامبيونشيب. «إنها ببساطة بطولة رائعة، يمكن أن يتغير فيها كل شيء بسرعة كبيرة. قد تجد الأمر صعبًا أمام أي فريق. وسط كل هذه الفوضى أحاول التمسك بقدراتي الكروية. ما زلت ألاحظ في كل مباراة أنني أستفيد من تكويني في أكاديمية أياكس الهولندية. تلك القاعدة تمنحني هدوءًا بالكرة».

«الشيء الوحيد الذي أفتقده هو المزيد قليلًا من الشمس في الملاعب»، يضحك ماتوسiwa. «مع أنني فهمت أن الطقس في أجزاء أخرى من إنجلترا أسوأ. أنا سعيد جدًا بخطوتي وبأنني استمعت إلى إحساسي، ونأمل أن نحقق هدفنا في الأشهر المقبلة».

يمتلك إيبسويتش حظوظًا جيدة في صراع الصعود. فبعد 39 مباراة يحتل النادي المركز الثاني برصيد 72 نقطة. وقد جمع ميدلسبره وميلوول العدد نفسه من النقاط، لكنهما خاضا مباراتين أكثر. أما المتصدر كوفنتري سيتي فبرصيد 84 نقطة يكاد يكون قد ضمن الصعود بالفعل.

مباراة اليوم

في بداية مارس، سجّل ماتوسiwa هدفه الأول بقميص إيبسويتش خلال مباراة الذهاب على أرضه أمام هال سيتي (فوز 1-0). «كانت لحظة رائعة. ومهمة جدًا أيضًا، لأنها كانت ضد صاحب المركز الخامس. في ذلك الوقت كان هال يحتل حتى المركز الرابع، وكانت مباراة صعبة».

«وعندما تتمكن في الدقيقة السبعين من كسر الجمود بمثل هذا الهدف الجميل، تشعر حقًا وكأنك ترد شيئًا للجماهير وزملائك على الاستقبال الحار هنا. أنا لا أسجل كثيرًا، لكن حتى لو سجلت الكثير، فسيكون هذا واحدًا من الأهداف الأجمل»، يقول ماتوسiwa بفخر.

يمتلئ ملعب بورتمان رود في كل مباراة على أرضه بـ30 ألف مشجع. كما يسافر آلاف من جماهير إيبسويتش إلى المباريات خارج الديار. «لدينا جماهير جيدة جدًا فعلًا، إنهم أوفياء للغاية. حتى في أيام منتصف الأسبوع يقطعون مئات الكيلومترات ليأتوا لمشاهدتنا نلعب. من الرائع ببساطة اللعب أمام مثل هذه الجماهير. أود أن أصحبهم معي في حلمي بالدوري الإنجليزي الممتاز».

كان ماتوسيوَا يشاهد وهو طفل كل عطلة نهاية أسبوع برنامج Match of the Day، برنامج كرة القدم الأسطوري على BBC. «عندما كنت أشاهده كان مانشستر يونايتد يهيمن على الدوري. كارلوس تيفيز، واين روني، كريستيانو رونالدو، سمِّ كل تلك الأسماء المجنونة. لذلك فإن اللعب في أولد ترافورد يتصدر قائمتي. لقد شاهدت الكثير من مباريات ذلك الفريق...»

«قبل أن نصل إلى ذلك، علينا أولًا أن نضمن الصعود. نحن في وضع ممتاز، لكن في التشامبيونشيب لا وقت للاسترخاء. لحسن الحظ أشعر بهذا الوعي داخل مجموعتنا من اللاعبين»، قال ابن شمال هولندا الذكي.

أكبوم

في غرفة ملابس إيبسويتش، يخالط ماتوسيوَا عدة لاعبين. «ما زلت أتحدث كثيرًا بالفرنسية مع زميلي سيدريك كيبريه، وبهذا أواصل تطوير نفسي فيها. كما أن لدي علاقة جيدة مع تشوبا أكبوم».

«بالطبع تحدثتُ أنا وتشوبا عن أياكس، أسبوعيًا حتى. فهو لعب هناك مؤخرًا بالطبع وما زال في الأصل مملوكًا للنادي. ماذا يمكن أن تقول عنه؟ لم يعد أياكس الذي أعرفه في الوقت الحاضر... لنبقِ الأمر عند هذا الحد»، يقول ماتوسيوَا بلطف.

اسمٌ لافت آخر في تشكيلة إيبسويتش هو آشلي يونغ، الذي يبلغ الآن أربعين عامًا. «إنه لاعب كبير حقًا، وربما يقلّل الناس من شأن ذلك أحيانًا. عندما ترى ما حققه آشلي... لقد لعب لسنوات في ذلك مانشستر يونايتد الذي كنا نتحدث عنه للتو».

«أعجبني أنه، رغم كونه نجمًا خارقًا، ظل شخصًا عاديًا. يمزح طوال اليوم مع الجميع. ومن اللافت حقًا أن آشلي أكبر سنًا من مدربنا. أربعون عامًا وما يزال يحتفظ بكل هذه الجودة. لا أعتقد أنني سأصل إلى ذلك، خصوصًا إذا بقيت في أجواء العنف في التشامبيونشيب.»

خارج التزاماته مع النادي، يفضّل ماتوسيوَا البقاء في المنزل مع زوجته وابنه الصغير. «إنها أيام طويلة في إيبسويتش، لأنني أستثمر الكثير من الوقت في مسيرتي. وعندما أعود إلى البيت، أستمتع بكل اللحظات مع عائلتي. من المميز جدًا أن أرى ابني ينمو. كل التفاعلات الصغيرة جميلة ببساطة. يحاول دائمًا أن يلتقط كرته بيديه، لذا أحاول تدريجيًا أن أجبره على فعل ذلك بقدميه. لكن إن أراد لاحقًا أن يلعب التنس فهذا أيضًا جيد!»

يعيش ماتوسيوَا بالقرب من مركز إيبسويتش. «إنها مدينة جيدة، لكن ليس فيها الكثير جدًا مما يمكن فعله. الناس لطفاء جدًا. إذا تعرّفوا عليك قد يطلبون صورة أو توقيعًا، لكنهم لا يضايقونك حقًا. لذلك فهذا القدر من التقدير لطيف ومحترم.»

«قريبًا سننتقل للعيش في منزل أكبر قليلًا. وعندما أحصل على بضعة أيام إجازة، نذهب أحيانًا إلى لندن ليوم ونصف. تبقى مثل هذه النزهات ممتعة. لاحقًا سنسترجع بالتأكيد كم كانت تلك اللحظات مميزة»، يقول ماتوسيوَا.

المسيرة الدولية

بينما كان ماتوسيوَا يحلم سابقًا بصوتٍ عالٍ بارتداء قميص «الطواحين»، فإنه يركز الآن بالأساس على كرة القدم على مستوى الأندية. وقال: «أريد الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت ممكن. والهدف أن أفعل ذلك مع إيبسويتش. بعد ذلك سأرى ما الذي سيأتي في طريقي. عندما كنت ألعب في فرنسا كنت أفكر كثيرًا أكثر في المنتخب الهولندي».

وأضاف: «بصراحة، تراجع ذلك كثيرًا منذ أن أصبحت أبًا. بالطبع ما زلت منفتحًا على الأمر، لكنه لم يعد حقًا حلمي. خلال فترات التوقف الدولي يمكنني الآن قضاء وقت ممتع مع أسرتي. وهذا أيضًا ذو قيمة كبيرة. مثل هذه اللحظات تختفي إذا تم استدعاؤك»، ويدرك ماتوسيوَا ذلك جيدًا.

وخلال السنوات الماضية، تواصلت معه أنغولا والكونغو أكثر من مرة لإجراء تبديل على مستوى المنتخبات. وقال: «لا أشعر برغبة في ذلك حاليًا. لقد تمكنت من لعب مباريات المنتخبات السنية مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم واستمتعت حقًا بتلك الفترة، أيضًا لأن كل شيء كان منظمًا جيدًا. وإذا رأيت ما حدث خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية، فهذه إحدى الأسباب التي تجعلني لا أرى نفسي أقوم بالتبديل. أمرٌ سخيف! للأسف لا توجد بنية تنظيمية...».

وتابع: «ربما أفكر في الأمر بشكل مختلف يومًا ما، لكني لا أستطيع تخيل ذلك الآن. على المدى القريب أركز فقط على إيبسويتش وعلى صراعنا من أجل الصعود. أريد أن أختبر نفسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أفضل اللاعبين في العالم. عندها سأظهر أخيرًا في Match of the Day»، يختم ماتوسيوَا مازحًا.