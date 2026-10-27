خرق "قاعدة فينيسيوس جونيور".. الإيقاف الطويل يهدد نيمار!

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يواجه نجم سانتوس نيمار احتمال إيقافه لست مباريات بعد إحالته إلى المحكمة الرياضية البرازيلية بتهمة انتهاك مزعوم لـ"قاعدة فينيسيوس جونيور". وقد طُرد اللاعب البرازيلي خلال التعادل 1-1 أمام باهيا عقب اشتباك غاضب مع رودريجو نيستور، ما أشعل حرب كلامية حادة.

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نيمار مهدد بعقوبة إيقاف طويلة

تم إبلاغ المحكمة الرياضية البرازيلية رسمياً بشأن نيمار، وقد يتعرض لعقوبة الإيقاف ست مباريات، وفقاً لما ذكرته ESPN. وقد اتُّهم نجم سانتوس بانتهاك "قاعدة فينيسيوس" خلال مباراة في الدوري نهاية الأسبوع الماضي. ووقعت الحادثة بينما تعادل فريقه 1-1 أمام باهيا.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بطاقة حمراء بعدما غطّى فمه بيده أثناء مجادلته لاعب الوسط نيستور. وأصدر باهيا لاحقاً بياناً شديد اللهجة يدين الإساءة اللفظية المزعومة الموجهة إلى لاعبه، ما وضع المهاجم البرازيلي تحت مجهر دقيق.

نيستور ينتقد السلوك غير اللائق

أشعلت المواجهة جدلاً علنياً حاداً بين اللاعبَين المعنيَّين. ولم يتردد نيستور في الحديث عن الحادثة مع وسائل الإعلام عقب صافرة النهاية.

واعترف لاعب الوسط قائلاً: "ما قاله لي كان غير لائق إلى حد كبير، تجاهي وتجاه قميص باهيا على حد سواء".

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وقد وضع هذا الاتهام الخطير بالإساءة اللفظية نيمار في قلب تحقيق تأديبي قد يعرقل بشدة مسيرته في الموسم المحلي.

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نيمار ينفي توجيه إساءة لفظية

نفى نيمار بشدة الاتهامات التي وجهها إليه باهيا ولاعب وسطه. غير أن المهاجم المخضرم أقرّ بأنه ارتكب خطأً بتغطية فمه أثناء الاشتباك المحتدم.

وردّ لاعب المنتخب البرازيلي على منافسه، مؤكداً أنه لم يوجّه أي تعليق مباشر لنيستور. وبدلاً من ذلك، اتهم لاعب باهيا بأنه من بدأ الاشتباك المشين. وصرّح نيمار بأن منافسه كان مذنباً باستخدام "واحدة من أقذر الحيل في كرة القدم" خلال مشادتهما على أرض الملعب.

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جلسة حاسمة محددة يوم الأربعاء

سيواجه مهاجم سانتوس الآن جلسة محاكمة حاسمة يوم الأربعاء لتحديد مصيره. وإذا فُرضت عليه أقصى عقوبة إيقاف، فسيغيب عن الجزء الأخير بالكامل من الدوري البرازيلي.

وسيمثّل غيابه ضربة كبيرة لسانتوس في سعيه لإنهاء الموسم بقوة. ويحتل النادي حالياً المركز الثامن في ترتيب الدوري مع تبقّي ست مباريات فقط. وبعدما نجا بصعوبة من الهبوط الموسم الماضي، فإنه في وضع أكثر أماناً بكثير هذا العام. ويتمتع حالياً بفارق مريح قدره 12 نقطة فوق منطقة الهبوط.