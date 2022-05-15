خرج من الملعب ليدخل السجن .. القبض على لاعب بتهمة العنصرية!

شهدت مباراة إنترناسيونال وكورنثيانز مساء أمس السبت حدث جديد على عالم كرة القدم، حيث تعرض أحد اللاعبين للحبس بتهمة العنصرية.

تعادل إنترناسيونال مع فريق كورنثيانز بهدفين لملثهما بالجولة السادسة من الدوري البرازيلي في لقاء احتضنه ملعب بيرا ريو.

ماذا حدث في مباراة إنترناسيونال وكورنثيانز؟

خلال الدقيقة الثلاثون من الشوط الثاني، اتهم إيدنيلسون لاعب فريق إنترناسيونال، اللاعب البرتغالي رافائيل راموس لاعب نادي كورنثيانز، بالعنصرية عليه بعد كرة مشتركة بين اللاعبين، مما ادي لتوقف المباراة لمدة خمس دقائق بسبب مناقشات لاعب إنترناسيونال مع اللاعبين وطاقم التحكيم.

واتهم إدينيلسون لاعب إنترناسيونال الظهير البرتغالي لكورينثيانز رافائيل راموس بأنه تعدي عليه عنصريا ووصفه بكلمة "قرد".

وقال إدينيلسون للحكم: "نعتني راموس بالقرد، ليكون رجل ويعترف بما فعله".

وبعد نهاية المباراة أكد جو مهاجم نادي كورينثيانز الاتهام، لكنه قال أن زميله نفي العنصرية قائلا: قال رافا إنه لم يقول ذلك، لكنه قال كلمة برتغالية اخري، لا يمكننا اتهام أحد دون التأكد".

ووصل ضباط الشرطة إلى ملعب بيرا ريو لتحقيق في تصريح اللاعب إيدنيلسون، وتسبب ذلك في تأخير طقوس ما بعد المباراة المؤتمرات الصحفية، والمنطقة المختلطة لبعض الوقت.

احتُجز لاعبو ومسؤولو كورينثيانز في الملعب، ثم احتجزت الشرطة اللاعب رافائيل راموس بعد اتهامه رسميًا بالعنصرية.

وتم أطلق سراح اللاعب بكفالة تبلغ حوالي 1500 يورو بعد ساعة من الاحتجاز.

إنترناسيونال يعلق على الواقعة

نشر نادي إنترناسيونال بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يتنصل فيها من الفعل العنصري المزعوم ضد لاعب خط وسط الفريق إدينيلسون.

وجاء بيان النادي البرازيلي حول الواقعة:" مرة أخرى، تم تسجيل حالة مؤسفة من العنصرية في كرة القدم الوطنية. هذه المرة، في ملعبنا، ضد لاعبنا من قبل رافائيل راموس، لاعب نادي كورينثيانز".

وأضاف: "من غير المقبول استمرار وجود مثل هذه الحقائق في عام 2022 ،ولا مجال للعنصرية في مجتمعنا ويؤكد نادي الشعب أنه ينبذ أي فعل من أفعال التحيز ويدعم رياضيه".

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