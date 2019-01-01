خرج باكيًا - لوفتس تشيك يزيد من أوجاع تشيلسي الهجومية

الإصابات تتوالى على هجوم البلوز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خرج الجناح الإنجليزي الشاب، روبن لوفتس تشيك، بسبب الإصابة أثناء مواجهة تشيلسي لنوتنجهام فورست في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يستطع الدولي الإنجليزي استكمال أحداث اللقاء، بسبب إصابة في الظهر، ليخرج باكيًا من أرضية الميدان بسبب تجدد الإصابة.

وحل البلجيكي إيدين هازارد بدلاً منه في الدقيقة 42، ليدعم هجوم البلوز أمام منافسه من الدرجة الأولى الإنجليزية.

Loftus-Cheek hobbles off and is replaced by Hazard.



0-0 #CHEFOR [42'] pic.twitter.com/bnulFkFyoe — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2019

وشهد الشوط الأول أيضًا إهدار ركلة جزاء من الإسباني سيسك فابريجاس، في مباراة قد تكون الأخيرة له بقميص البلوز، قبل الانتقال لصفوف موناكو الفرنسي.

ويعاني تشيلسي من سلسلة من الإصابة ضربت الشق الهجومي، فيغيب بيدرو وويليان وجيرو بسبب الإصابة.

تلك هي اللقطات الراقية! ❤️



أمهرهم.. قائدهم، ورغم غيابه بسبب الإصابة إلا أنه كان أول المتواجدين في الملعب لمؤازرتهم 👏



كم أنت كبير يا عموري 😍



(📽️: @Amer_Abdulla)#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/GZcX548o8H — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وكان المدير الفني الإيطالي مارويسيو ساري، قد أكد بعد التعادل السلبي أمام أن لوفتس تشيك شارك رغم آلام الظهر بدلاً من ويليان في مباراة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.