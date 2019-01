خرج باكيًا - لوفتس تشيك يزيد من أوجاع تشيلسي الهجومية

خرج الجناح الإنجليزي الشاب، روبن لوفتس تشيك، بسبب الإصابة أثناء مواجهة تشيلسي لنوتنجهام فورست في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يستطع الدولي الإنجليزي استكمال أحداث اللقاء، بسبب إصابة في الظهر، ليخرج باكيًا من أرضية الميدان بسبب تجدد الإصابة.

وحل البلجيكي إيدين هازارد بدلاً منه في الدقيقة 42، ليدعم هجوم البلوز أمام منافسه من الدرجة الأولى الإنجليزية.

Loftus-Cheek hobbles off and is replaced by Hazard.



0-0 #CHEFOR [42'] pic.twitter.com/bnulFkFyoe — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2019