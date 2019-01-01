خربين يطلب الرحيل عن الهلال السعودي

خربين يرغب في الحصول على تجربة جديدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي بطلب للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تجربة جديدة.

وعاد خربين للهلال بعد قضاء فترة إعارة في نادي بيراميدز بالدوري المصري، قاد بها هجوم الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب تقدم بطلب خلال الأيام الماضية للرحيل عن النادي، لرؤيته بوجود صعوبة في المشاركة بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن إدارة النادي لا تمانع في تواجد خربين في تدريبات النادي، حيث تسلم التأشيرة الخاصة بالمعسكر الذي سيقام في النمسا.

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وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب السوري يمتلك عدة عروض للرحيل عن الهلال خلال الفترة الحالية، أبرزها من ناد إماراتي ينتظر موقف الزعيم.

ويعد خربين من المهاجمين العرب البارزين في الوقت الحالي، ويسعى أكثر من نادي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.