خربها ويستعجب.. جريزمان متفاجئ من توديع برشلونة لدوري أبطال أوروبا مبكرًا!

أبدى أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، والمعار من برشلونة، تعجبه من خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، من دور المجموعات في مفاجأة لم تكن متوقعة للجميع.

وودع الفريق الكتالوني المسابقة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، خلف بايرن ميونخ، وبنفيكا.

على الجانب الآخر تألق اللاعب الفرنسي مع الروخي بلانكوس، ووصل مع أتلتيكو مدريد إلى دور الـ 16 من المسابقة، بعد مباراة مميزة أمام بورتو، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.

وقال جريزمان في تصريحات لـ "MoviStar" :"تفاجأت من خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، الفريق اعتاد لسنوات طويلة على أقل تقدير الوصول إلى دور الـ 16".

وواصل: "هناك الكثير من التغييرات التي حدثت في الفريق، مثل رحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، بالإضافة إلى بعض التغييرات الفنية في رحيل المدربين، ولكن على الجميع الصبر والثقة في الفريق الكتالوني".

وبدأ جريزمان في استعادة جزء من مستواه مع أتلتيكو مدريد، وقد نجح حتى الآن في تسجيل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين هذا الموسم، وسيتوجب على إدارة الروخي بلانكوس دفع 40 مليون يورو بنهاية الموسم، إن أرادت تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.

الجدير بالذكر أن جريزمان يستعد مع أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.